Trener Christian Michelsen og Kristiansund har fått fart på sakene i 1. divisjon.

Kristiansund med tredje strake seier – Mjøndalen snudde mot Jerv

(Kristiansund – Sogndal 2–1) Kristiansund har fått fart på sakene etter den dårlig starten på sesongen i OBOS-ligaen.

Kristiansund rykket ned fra Eliteserien sist sesong og gikk på to strake tap i sesongåpningen. Med triumfen mot Sogndal på hjemmebane har laget nå vunnet sine tre siste og holder tritt med topplagene.

Mikkel Rakneberg og Sander Kartum scoret målene som sikret 2-1-seier over Sogndal. Kartum ble matchvinner med sin scoring ti minutter før slutt etter at Kristoffer Nessø hadde utlignet for gjestene.

Vegard Hansens Kongsvinger sto med to strake tap før onsdagens møte med Sandnes Ulf på bortebane, men der ble det 2-1-seier og tre poeng i banken. Kongsvinger har opprykksambisjoner i år etter at opprykket røk på målstreken sist sesong.

Lien-dobbel

Mjøndalen har slitt i starten av sesongen og tok onsdag sesongens første seier med 3-2 mot sist sesongs eliteserielag Jerv.

Avgjørelsen falt tre minutter før slutt da Kristian Lien scoret på sin egen retur fra straffespark. Lien nettet to ganger i seieren. Mjøndalen har fire poeng etter fem kamper.

Hødd og Ranheim er topplagene i 1. divisjon og møttes onsdag i Ulsteinvik. Der endte det 0-0, og i og med at lagene rundt ikke vant, leder Ranheim fortsatt med ti poeng etter fem kamper. Hødd er poenget bak.

Overtidsdrama

KFUM Oslo så ut til å ta seieren over Start da Robin Rasch sendte Oslo-laget i ledelsen ett minutt på overtid, men da klokken viste rundt 95 minutter, utlignet Henrik Skogvold til 2-2 for sørlendingene. Han scoret begge målene for Start onsdag.

Skogvold er på lån fra Lillestrøm og har scoret tre mål på tre kamper i sesonginnledningen. KFUM er fortsatt uten seier denne sesongen og ligger sist på tabellen.

Bryne og Fredrikstad spilte 0-0. Det endte 2-2 mellom Skeid og Moss, mens kampen mellom Raufoss og Åsane forble målløs.