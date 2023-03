FERDIG: Roberto Firmino søker nye eventyr neste sesong, ifølge flere medier.

Medier: Firmino har bestemt seg for å forlate Liverpool

Ifølge The Athletic og Sky Germany forlater Roberto Firmino (31) Liverpool etter inneværende sesong.

Den brasilianske angriperen signerte for Liverpool sommeren 2015. Etter åtte år - og over 300 kamper for klubben - skal 31-åringen ha bestemt seg for å forlate klubben.

Ifølge The Athletic ble Firmino tilbudt en kontraktfornyelse. Etter å ha vurdert fremtiden, skal Firmino ha bestemt seg for å søke nye utfordringer, skriver fotballnettstedet.

Les også Klopp frykter ikke formsterke Manchester United: – Det betyr ingenting Liverpool-manager Jürgen Klopp (55) mener Manchester United har blitt en «resultatmaskin» og sier at han «ikke har…

Sky Germany melder at Firmino selv skal ha informert Liverpool-manager Jürgen Klopp om beslutningen på fredag.

Firmino er tidenes mestscorende brasilianer med sine 78 mål i Premier League. I Liverpool-trøyen har han scoret totalt 107 mål på 352 kamper. Han har også bidratt til 78 målgivende pasninger.

Brasilianeren var lenge fast inventar i Liverpools startellever, men de siste to sesongene har vært preget av skader og mindre spilletid. I sist sesong og inneværende sesong står han med i overkant av 1000 minutter spilletid i seriespill.

