1 / 3 6–0! Mohamed Salah kaster trøya etter å ha satt inn Liverpools sjette mål. 6–0! Mohamed Salah kaster trøya etter å ha satt inn Liverpools sjette mål. 4–0: Mohamed Salah og Darwin Nunez jubler. forrige neste fullskjerm 6–0! Mohamed Salah kaster trøya etter å ha satt inn Liverpools sjette mål.

Liverpool med historisk ydmykelse av United – nærmer seg topp fire

(Liverpool - Manchester United 7–0) På papiret skulle det være et spennende og jevnt oppgjør mellom engelsk fotballs to største rivaler. Det ble en ydmykelse av historiske dimensjoner.

En jevn førsteomgang til tross (1–0): Da Liverpool først slo på bryteren, ble det en nedsabling av de helt sjeldne – og det gikk utover et av Premier Leagues store formlag. Manchester United tapte for første gang siden bortekampen mot Arsenal 22. januar.

Og det med grusomme sifre.

– Manchester United blir regelrett henrettet i andreomgangen, sa Viaplays fotballekspert Nils Johan Semb da 5–0 var et faktum.

– Det ser ut som Liverpool er både to og tre flere spillere på banen, fortsatte han, litt senere. Da var stillingen 7–0 til hjemmelaget.

Gakpo, Nunez og Salah scoret alle to mål. Roberto Firmino med kronen på verket. Det var de fire Liverpool-heltene som sørget for at klubben tok et stort steg mot topp fire-plass i Premier League. Nå er Liverpool kun tre poeng bak Tottenham på fjerdeplassen, med bedre målforskjell og én kamp mindre spilt.

Tapet ble i tillegg det største for United i derbyet noensinne.

Man må tilbake til 1895 for å finne lignende sifre og differanse i en kamp mellom de to store rivalene. Da vant Liverpool 7–1 over Newton Heath, som senere skiftet navn til Manchester United. Det var den første offisielle kampen mellom de to lagene. 128 år senere skulle en ny rekord settes i et av verdens mest kjente fotballoppgjør.

Jordan Henderson og Mohamed Salah ble intervjuet av Sky Sports etter kampen.

– Det er en fantastisk dag for oss alle. Noen av oss har vært litt borte en stund, men i dag var energinivået vi jakter tilbake, sa Henderson til kanalen.

– Det er helt spesielt å vinne en kamp på denne måten. Men jeg vil ikke ta av helt, for vi er ikke i den posisjonen vi ønsker å være, fortsatte Salah.

Salah sørget for nok en rekord søndag kveld, men denne mer personlig. Han er nå den mestscorende Liverpool-spilleren i Premier League-perioden Premier League-periodenPremier League som navn på det høyeste nivået i England har eksistert siden 1992-1993-sesongen etter å ha passert Robbie Fowler.

– Jeg skal ikke lyve, denne rekorden har ligget bak i hodet mitt siden jeg kom hit.

Alt var derimot ikke bare fryd og gammen, tross 7–0-ledelse. Da det siste målet ble scoret, stormet en Liverpool-supporter banen og kolliderte med Andy Robertson. Han ble liggende nede og holde seg til benet etter sammenstøtet.

Liverpool-trener Jürgen Klopp ble sett rasende i retning banestormeren, som ble tatt med ut av to vakter.

Førsteomgangen kan ikke beskrives som annet enn intens og kaotisk. Liverpool kunne presse og skape sjanser i fem minutter, før United tok over og skapte farligheter de neste fem. Klopp hadde allerede før kamp varslet at Liverpool ønsket å kontrollere kampen:

– Vi vil være aggressive, men ikke for mye heller. Det handler om å vise mot og følelser, uten at det skal ta overhånd, sa treneren i Sky Sports-intervjuet før start.

Spørsmålet var hvem som ville score først. Det tok litt tid, men da Andy Robertson tok med seg ballen og deretter spilte fri Cody Gakpo helt fri på venstresiden, smalt det. Januar-signeringen vendte vekk Raphael Varane og la ballen selvsikkert ned i langhjørnet til 1–0.

Ironisk nok kunne Gakpo endt opp i United både sommeren 2022 og i vinter, da klubben snuste på han. Etter nederlenderen endte opp hos erkerivalen i stedet, etter Qatar-VM, åpnet han opp om avgjørelsen.

– Jeg snakket med treneren min (Ruud van Nistelrooy, tidligere United-profil) på sommeren, da det så ut som det kunne bli en overgang. Men ikke på vinteren, egentlig. van Nistelooy ville jeg skulle gå til en stor klubb. Det tror jeg at jeg har klart ved å gå til Liverpool, sa han da.

Gakpo var ikke ferdig med å ydmyke United heller. Men først skulle også Darwin Nunez tegne seg på scoringslisten. Lagene hadde knapt kommet ut fra pausen da Harvey Elliott prikket ballen på hodet til Nunez som kunne heade inn fra to meter.

Kun minutter etterpå var Mohamed Salah arkitekt da Gakpo fikk kippe inn sitt andre for kvelden. Nederlenderen var i fyr og flamme, og Manchester United var i oppløsning.

Så fikk Salah selv være sist på ballen. Liverpool kontret etter 66 minutter, var heldige med en ball som gikk via Casemiro og til Salah, men etter det var egypteren nådeløs og dyktig. I steget styrte han volleyen sin i tverrligger og ned i maskene. Ydmykelsen var et faktum.

Men Liverpool var ikke ferdige. Nunez ville også bli tomålsscorer, og det klarte han etter å ha headet inn 5–0 i kjølvannet av et frispark.

Både 6–0 og 7–0 kom etter forsvarsrot hos Manchester-laget. Salah kunne sette inn det første av dem. Kronen på verket sørget Roberto Firmino for, da han skapte historie ved å sette det syvende.

3–0: Cody Gakpo har satt inn sitt andre og Liverpools tredje mål.

Etter at Newcastle og Tottenham tapte for henholdsvis Manchester City (0–2) og Wolverhampton (0–1) på lørdag, ble Liverpool servert en sjanse til å virkelig spille seg inn i kampen om topp fire kampen om topp fireDe fire øverste plasseringene i Premier League gir plass i Champions League, den gjeveste europeiske turneringen, neste sesong..

Ved seier ville nemlig Jürgen Klopp og co. gå forbi Newcastle og innta femteplassen, med bare tre poeng opp til Tottenham på fjerdeplass. Jürgen Klopp og co. har også spilt én kamp mindre enn London-klubben.

For Manchester United kunne seier både i Liverpool-kampen, og i hengekampen som venter, ta dem opp kun tre poeng bak Manchester City på andreplassen.

En oppsiktsvekkende statistikk før kampen var at Liverpool kun hadde vunnet 18 av de totalt 92 tellende kampene lagene har spilt mot hverandre på Anfield. Likevel er det ikke mer enn i underkant av ett år siden vi finner forrige seier mot erkerivalen på eget gress: også det en ydmykelse, 4–0-seier 19. april 2022.

Jürgen Klopp har møtt United ni ganger og står kun med ett tap.

Før dagens oppgjør var sist United-seier på Anfield tilbake i 2015/2016-sesongen, 1–0 etter at Wayne Rooney ble matchvinner.

