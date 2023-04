Mareritt for Tuchel i Bayern – røk ut av cupen mot Freiburg

Bayern München er eliminert fra den tyske cupen av SC Freiburg i det som var nyansatte Thomas Tuchels andre kamp som trener for storklubben.

Fiaskoen var et faktum da Lucas Holer satte inn 2–1 for Freiburg på straffe fem minutter på overtid. Dayot Upamecano stanget Bayern i ledelsen hjemme på Allianz Arena i kvartfinalematchen etter 20 minutter.

Deretter utlignet Nicolas Höfler åtte minutter senere med et utsøkt langskudd. Med 1–1 til pause hadde hjemmepublikumet grunn til å fortsatt tro på avansement, men i stedet endte matchen med en overraskende cupexit.

MATCHVINNER: Etter å ha sendt Freiburg videre mot Bayern, på Allianz Arena, ble Lucas Holer så glad.

Freiburg ligger for øvrig på 4. plass i Bundesliga, mens Bayern topper den tyske serien.

For snaut to uker siden ble Julian Nagelsmann sparket som Bayern-manager og erstattet av Tuchel. Sistnevnte åpnet karrieren for «Die Roten» med seier over Borussia Dortmund i Bundesliga.

Etter tapet for Freiburg kan 49-åringen vente seg mange kritiske spørsmål og misnøye fra supporterne.

Bayern møter Erling Braut Haalands Manchester City i kvartfinalen i Champions League med oppgjør 11. april og 15. april.

SMELL: Thomas Tuchel klarte ikke å ta Bayern videre fra kvartfinalen i den tyske cupen.