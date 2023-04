Den engelske dommerforeningen har beklaget seg til Brighton etter at de ikke tildelte laget straffespark i en situasjon mot Tottenham lørdag.

Dommerforeningen beklager til Brighton – burde hatt straffe

Den offisielle dommerforeningen i England innrømmet at det ble vurdert feil rundt en straffesituasjon der Kaoru Mitoma ble lagt i bakken mot Tottenham lørdag.

Det skriver Sky Sports.

Det var på stillingen 1-1 at Mitoma ble felt av Pierre-Emile Højbjerg innenfor 16-meteren. Stuart Attwell var tydelig på at det ikke var straffespark. VAR gjorde også en rask sjekk uten at de heller valgte å tildele Brighton straffe.

Tottenham vant kampen 2-1 til slutt. Etter kampen var Brighton-spiller Lewis Dunk frustrert over situasjonen.

– Jeg ser ikke hva VAR er her for å gjøre. Man velger å bruke det for å gjøre store avgjørelser, men velger uansett ikke ta de store avgjørelsene. Hva er poenget med det da? sa han ifølge BBC etter kampen.

Det er tredje gang denne sesongen at Brighton har fått en beklagelse fra dommerforeningen for en situasjon som har utspilt seg på banen.

