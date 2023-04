KONKURRENTER: Åge Hareide (til venstre) blir nå konkurrent til Norges landslagssjef Ståle Solbakken.

Opplysninger til VG: Hareide blir Island-sjef

Åge Hareide (69) klarer ikke å gi seg som fotballtrener og -leder, og nå gjør han sitt tredje trener-comeback siden han «la opp» i 2012. Etter det VG forstår blir Hareide nå islandsk landslagssjef.

Hareide selv ønsker ikke å si noe til VG torsdag kveld, men alt tyder på at den erfarne nordmannen presenteres som Island-sjef fredag.

Det blir det tredje landslaget Hareide leder fra sidelinjen. Fra før har han ledet Norge (2004–08) og Danmark (2016–20). Åge Hareide har trent diverse klubb- og landslag siden han tok over Molde første gangen, 31 år gammel, som spillende trener i 1985.

I Norge har han trent Molde (to perioder), Rosenborg (to perioder) og Viking. Hareide har trent Helsingborg (to perioder), Örgryte, og Malmö FF (to perioder) i Sverige, samt Brøndby i Danmark.

Som klubbtrener har Hareide vunnet serien i alle de tre skandinaviske landene, med Helsingborg, Brøndby, Rosenborg og Malmö FF. Sistnevnte tok han også inn i Champions League.

Som landslagssjef tok Hareide Danmark til VM, og ledet landet under mesterskapet i 2018, samt tok dem til EM 2020 – men der fikk han ikke lede danskene: Mesterskapet ble utsatt på grunn av covid-19, og da EM til slutt ble spilt hadde Hareides kontrakt gått ut og Danmark ble ledet av Kasper Hjulmand i EM 2021.

Som sjef for Norge var Hareide nær ved å kvalifisere nasjonen til både VM (2006) og EM (2008).

Nå får han sjansen til å få lede sitt tredje land mot et mesterskap – Island denne gangen.

Etter at Island var i VM i 2018 har svenske Erik Hamrén og islandske Arnar Vidarsson forsøkt seg som landslagssjefer – uten særlig suksess.