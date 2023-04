Rudi Garcia sparket etter påstått Ronaldo-bråk

Rudi Garcia (59) har fått sparken som Al Nassr-trener. Det skjer bare dager etter meldinger om at Cristiano Ronaldo var misfornøyd med manageren.

Torsdag ettermiddag bekrefter den saudiarabiske klubben at Garcia har forlatt klubben.

Ifølge de spanske avisene AS og Marca skal franskmannen ha havnet på kant med flere spillere i garderoben - blant annet stjernespiller Cristiano Ronaldo.

Den portugisiske superstjernen - som kom til klubben i januar etter en turbulent avlsutning i Manchester United - skal ha vært misfornøyd med spillestil og taktikken til den tidligere Roma-treneren.

Dråpen som fikk begeret til å renne over for klubben skal ha vært «en konfrontasjon» med spillerne etter tap mot serieleder Al Ittihad som Al Nassr nylig tapte for og da mistet serieledelsen til.