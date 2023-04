Karim Benzema setter inn Real Madrids 1–0-mål.

Rødt kort til Chelsea og Real Madrid mot semifinale

(Real Madrid-Chelsea 2–0) Tittelforsvarer Real Madrid er på god vei videre i Champions League - mens Chelsea fikk rødt kort og et lite under må til for å snu denne kvartfinalen.

Chelsea måtte spille den siste halvtimen med én mann mindre. Ben Chilwell stoppet på klønete vis Rodrygo som sistemann. Dermed direkte rødt kort .

Karim Benzema (35) satte inn en retur fra Kepa Arrizabalaga og ga Real Madrid 1–0 midtveis i 1. omgang.

Marco Asensio (27) hadde så vidt kommet på banen da han økte til 2–0 i det 73. minutt ved å banke ballen mellom beina på Wesley Fofana og forbi keeper.

Vinicius Junior hadde målgivende på begge scoringene.

Chelsea spilte sin fjerde kamp på rad uten scoring, og fungerende manager Frank Lampard må komme opp med noe lurt om laget skal klare å snu dette i returkampen i London neste uke.

Karim Benzema feirer 1–0-scoringen.

Karim Benzema ble altså nok en gang et mareritt for Chelsea. Da de to klubbene møttes i fjorårets kvartfinale av Champions League, dominerte han:

Benzema laget hattrick i den første kampen.

Han scoret vinnermålet på overtid i den andre matchen.

Og så gjør han altså 1–0 i det første møtet nå i 2023.

Vinicius Junior skapte stadig kaos i Chelsea-forsvaret og var sterkt delaktig i Real Madrid-seieren.

Benzemas statistikk i knockout-kamper i Champions League er kruttsterk: 14 mål på de ni siste kampene.

Real Madrid jager sin 15. tittel i den gjeveste europacupen. Nå ligger det an til semifinale mot Manchester City.

Disse to klubbene møttes i kvartfinalen også for ett år siden. Den gang vant først Real Madrid 3-1 borte, mens det ble 2–3 etter ekstraomganger i Madrid. Altså 5-4 til Real Madrid totalt. Karim Benzema scoret i alt fire ganger på disse to kampene.

Chelsea bekreftet skjærtorsdag at Frank Lampard overtar som fungerende manager i klubben etter at Graham Potter fikk sparken. Lampards første kamp endte med 1-0-tap for Wolverhampton.

Hans elever gikk optimistisk ut i Madrid, men ut over i 1. omgang ble de presset lavt av Carlo Ancelottis mannskap.

FEIRING: Marco Asensio hadde vært på banen bare ete par minutter da han økte til 2–0. Her feirer han sammen med Carvajal.

Vinícius Júnior skapte ustanselig trøbbel for Chelsea-forsvaret.

– Han har vært et horn i siden på Chelsea. Hans bevegelser uten ball, sammen med hans elektriske hurtighet, er et problem, sier Joe Cole som ekspert på BT Sport.

– Han er så smart til å finne posisjoner mellom James og Fofana.

Chelsea har hatt noen tunge måneder, og er nå på sesongens tredje manager. Likevel har de kjempet seg til kvartfinale i Champions League.

På overtid var Chelsea nær ved å få en redusering, men Antonio Rüdiger kastet seg inn og stoppet skuddet fra Mason Mount.

Like før burde Karim Benzema ha lagt på til 3–0 da han sto for nærmest åpent mål - men satte ballen over tverrliggeren.

Real Madrid er nummer to i La Liga. Avstanden opp til erkerivalen Barcelona er likevel såpass stor at det trolig ikke blir seriegull i La Liga denne sesongen. Dermed er Champions League desto viktigere.

Vinneren av Real Madrid og Chelsea møter altså vinneren av Manchester City-Bayern München i semifinalen. City vant 3–0 i sin hjemmekamp mot tyskerne tirsdag.