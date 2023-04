Skandalescenene i nederlandsk storkamp skal etterforskes: − Et nytt bunnpunkt

Nederlandske myndigheter lover full utredning av publikumsbråket i cupsemifinalen mellom Feyenoord og Ajax. Der fikk Davy Klaassen en blodig hodeskade.

NTB

Onsdagens kamp ble stoppet i nesten 30 minutter etter at Ajax-spiller Klaassen ble truffet av en lighter kastet fra tribunen. Han pådro seg et blodig hodesår og ble byttet ut etter avbruddet fordi han følte seg svimmel.

I oppgjøret ble det også brukt ulovlig pyroteknikk og ropt antisemittiske ord fra tribunene.

Den nederlandske justisministeren Dilan Yeşilgöz-Zegerius går hardt ut og lover at skandalescenene skal etterforskes «på høyeste nivå». Sportsminister Conny Helder, Nederlands fotballforbund og klubbene skal bidra i arbeidet.

Et økende voldsproblem har plaget nederlandsk fotball den siste tiden. Kampene mellom de to bitre rivalene fra Amsterdam og Rotterdam har alltid hatt høy temperatur, men onsdagens utgave bidro til nok et steg i feil retning.

– Nederlandsk fotball har nådd et nytt bunnpunkt. Det er vanvittig at spillerne tilsynelatende ikke er trygge på banen, skriver Nederlands fotballforbund i en uttalelse.

Også Fifa-president Gianni Infantino mener noe må gjøres for å få bukt med det økende problemet.

– Det er ikke rom for vold i fotballen, på eller av banen. Jeg oppfordrer de gjeldende myndighetene til å sikre at dette respekteres på alle nivåer, skriver han på Instagram.