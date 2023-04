HEI, HEI: Erling Braut Haaland har blitt den store stjernen Manchester City har skreket etter.

Tror ikke på Haaland-eksplosjon: − Klubben er uglesett av de fleste, hatet av mange

MANCHESTER (VG) Det er Haaland-feber i både Norge, England og resten av verden, men hos Manchester Citys norske supporterklubb lar effekten foreløpig vente på seg. Samtidig selger erkerivalen mer enn noen gang.

– Haaland.

– Haaland.

– Haaland.

Det svarer brødrene Eivind (12), Nikolai (10) og Oliver Hult-Borck (8) i tur og orden. For det er ikke tvil om hvilken norsk superstjerne som er den aller største for de tre guttene.

Favorittspillerne heter imidlertid Marcus Rashford og Antony, og det er Manchester United som er favorittlaget. Nå er de på tur med Manchester Uniteds norske supporterklubb.

Pappa Frode Hult (49) besøkte Old Trafford for første gang i påsken 1989 og har vært på Manchester Uniteds hjemmearena elleve ganger. Han syntes dermed at det var på tide vise sønnene «hvordan det egentlig er».

– Jeg merker ingen stor forskjell. Manchester United er en livsstil, så om det er Solskjær eller Haaland som herjer, spiller det ingen stor rolle, sier Hult.

1 / 3 FØRSTEREIS: Sønnene Eivind (12), Nikolai (10) og Oliver Hult-Borck (8) på tur med pappa Frode. THE TREBLE: Her poserer de utenfor Old Trafford sammen med trofeene som ble vunnet i den legendariske 1999-sesongen, da Manchester United vant både Premier League, Champions League og FA-cupen. UFORGLEMMELIG: Brødretrioen storkoste seg da favorittspiller Marcus Rashford ble matchvinner i 1–0-seieren mot Brentford. forrige neste fullskjerm FØRSTEREIS: Sønnene Eivind (12), Nikolai (10) og Oliver Hult-Borck (8) på tur med pappa Frode.

Og selv om Erling Braut Haaland har tatt Premier League med storm og har scoret 28 mål på 26 ligakamper, rennes ikke Manchester Citys norske supporterklubb ned av nordmenn som ønsker billett.

– Det er nok veldig mange i Norge som holder med spilleren Haaland, uten at de er spesielt opptatt av hvilken klubb han spiller for, sier Tor Sønsteby, som er leder for Manchester City Supporters Club i Norge og Danmark.

Info Antall medlemmer i Manchester Citys norsk-danske supporterklubb 2016/17: 2087

2017/18: 2237

2018/19: 2456

2019/20: 2530

2020/21: 2389

2021/22: 2537

2022/23: 2808 Vis mer

Supporterklubben har riktignok økt med nesten 300 medlemmer fra i fjor, som er en økning på drøyt ti prosent. Sønsteby kan ikke med sikkerhet si at økningen skyldes Haaland, og han forteller også at de har ledige billetter til de fleste kamper og må returnere en stor andel av de 78 sesongkortene de besitter tilbake til klubben for å få dekket utgiftene.

– Vi er svært gode på fotballbilletter og er egentlig mest tilpasset aktive supportere som reiser mye, så vi har ikke den helt stor troen på noen eksplosjon i medlemstallet, sier Sønsteby – og legger til:

– Vi må ta én sesong av gangen. Vi er jo også en uglesett klubb av de fleste, hatet av mange for våre eiere som har investert pengene sine i vår klubb, så vi velger å holde på med det vi er best på, nemlig å ivareta de supporterne med lengst fartstid.

IHUGA FAN: Tor Sønsteby er livslang og trofast Manchester City-supporter.

Sønsteby kaller etterspørselen etter fotballbilletter for «skuffende svak». Han tror høye priser, svak krone og dårligere utvalg av billige flyreiser og hoteller enn tidligere, er mye av årsaken. Han merker seg også at folk er mer kresne i valg av kamper.

Men samtidig som Manchester Citys supporterklubb merker tøffe tider, er situasjonen en helt annen i den røde delen av byen.

– Vi selger billetter til Old Trafford som aldri før. Vi er utsolgt for 500–550 billetter til hver kamp, sier Per Harald Larsen i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb.

I MANCHESTER: VG-journalist Mats Arntzen.

VG får være med den fullstappede bussen fra hotellet Crowne Plaza til avklipp like ved den populære supporterpuben Bishop’s Blaize, hvor det er smekkfullt allerede to timer før kamp.

Riktignok er onsdagskampen mot Brentford midt i påskeuken ikke den kampen med flest norske supportere, men rundt 380 norske United-tilhengere var med på supporterklubbens opplegg. Mot Everton til helgen er det 550 som reiser, ifølge supporterklubben.

– Jeg har vært United-supporter siden jeg var syv år gammel. Man kan ikke bytte lag, sier Stian Espedal fra Sandnes, en kjøretur på bare 20 minutter unna Erling Braut Haalands hjemsted Bryne.

1 / 2 SKAMKJEKT: Stian Espedal, Thomas Rødder Vik, Adrian Espedal Haugstad, Jens Olsen Espedal og Kjartan Løland fra Sandnes storgledet seg til kampen mellom Manchester United og Brentford. OPPTUR: Guttene fikk se Erik ten Hags menn vinne 1–0 i hjemmekampen mot Brentford. forrige neste fullskjerm SKAMKJEKT: Stian Espedal, Thomas Rødder Vik, Adrian Espedal Haugstad, Jens Olsen Espedal og Kjartan Løland fra Sandnes storgledet seg til kampen mellom Manchester United og Brentford.

Mens flere i reisefølget er på tur for første gang, er han på tur for tredje gang. Han merker en liten endring når de snakker med lokalbefolkningen og forteller at de kommer fra Norge.

– Det er mange som nevner Haaland. Men det er flere som nevner de gamle også, som Ronny Johnsen, Henning Berg og disse guttene, men det går mye i Haaland nå, føler jeg, sier Stian Espedal.

– Man ser ham overalt. Han er på alle skjermer og busser nesten, så det er veldig gøy, sier Adrian Espedal Haugstad.

VG har spurt flyselskapene SAS og Norwegian om de har merket noen «Haaland-effekt» denne sesongen. Begge synes det er vanskelig å konkludere med i hvilken grad nordmannen har påvirket interessen.

– Vi ser at etterspørselen for reiser til Manchester er tilbake for fullt, noe som er veldig positivt. Spesielt ser vi at reisende fra Stavanger, Bergen og Oslo er klare for turer til fotballbyen, sier kommunikasjonsdirektør i Norwegian, Grete Kruse Roald, til VG.

SAS opplyser at selskapet ser en økning i reiser til Manchester på fredager når City spiller hjemme.

I reiseselskapet Ving har de imidlertid en klar formening om at interessen for Manchester City foreløpig ikke kan måle seg med Liverpool og Manchester United. Derfor selger de heller ikke fotballturer til Manchester Citys hjemmekamper på Etihad.

– Har Haaland sin inntreden i Manchester City noe å si for etterspørselen til Liverpool – Manchester City på Anfield eller Manchester-derbyet på Old Trafford? Svaret er nei. De to klubbene har bygget en enormt stor skare av supportere her i Norge gjennom mange, mange år. Årsaken til at Liverpool FC mot Man City selger ut tidlig har ingenting med Haaland å gjøre. Det er siste sesongenes rivalisering rent sportslig og det som er mellom Klopp og Guardiola. Og Old Trafford er fylt til randen i Manchester-derbyet uavhengig av Haaland, svarer fotballansvarlig i Ving, Svein Erik Bjørheim i en e-post.

POPULÆR: Erling Braut Haaland applauderer foran hjemmepublikumet på Etihad Stadium etter nok et hat trick og 6–0-seier mot Burnley i FA-cupen.

Bjørheim mener at «man ikke kjøper seg til kultur over natten».

– Etihad er sjelden utsolgt, selv ikke på toppkamper. Anfield er så å si utsolgt uansett hvem Liverpool møter. Hotellprisene i Manchester er en god del lavere når Manchester City spiller hjemme enn når Manchester United spiller hjemme. Det viser at selv med alle pengene som er sprøytet inn i Manchester City og med Haaland, så kjøper man seg ikke til kultur og store skarer av tilreisende supportere over natten. Det tar lang, lang tid å bygge det fundamentet, sier han.

Oppfatningen er den samme også utenfor Old Trafford, hvor Frode Hult tar med barna på omvisning rundt stadion som huser nesten 75 000 tilskuere. Når barna er med for første gang, er tunnelen med historien om München-tragedien og statuene av de gamle heltene noe av det sønnene får oppleve.

– City kom veldig for ti år siden med pengene. United har en kultur og har bygget seg opp fra null. Vi har ikke hatt noen rik onkel, så det ligger noe ekstra i kulturen. Hvis City herjer i 10–20 år til, så kommer det nok for dem også, men det er nok litt for tidlig for dem, sier Hult.

Og med splitter nye Rashford-skjerf over skuldrene kunne det nesten ikke blitt bedre for sønnene: Marcus Rashford ble nok en gang matchvinner i 1–0-seieren over Brentford, og sendte med det Manchester United opp på fjerdeplass på tabellen.

Manchester City har ikke besvart VGs spørsmål om hvor mange nordmenn som er på hjemmekampene deres.

Artikkelforfatteren jobbet deltid som journalist i United.no fra 2013 til 2015, men har ingen tilknytning til supporterklubben i dag.

