Kommentar

Tappert og tungt

Fotballpresident Lise Klaveness stiller til valg for en plass i UEFA-styret.

ULLEVAAL STADION (VG) Lise Klaveness velger den vanskelige veien når hun vil inn i det mannstunge UEFA-styret. Der møter hun dessverre trolig en bom.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Hvis det er én ting ledelsen i europeisk fotball virkelig hadde trengt, så er det å få en verdibasert og visjonær leder som den norske fotballpresidenten inn i styret.

Etter å ha skapt furore på FIFA-kongressen i Qatar, er spørsmålet nå om Lise Klaveness kan lykkes med å bli innvalgt i styret i Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

I dag ser kjønnsfordelingen i styret (executive committee) ut som følger:

Presidenten er Alexander Ceferin – altså en MANN.

Det finnes seks visepresidenter – alle er MENN.

12 av de 13 øvrige styremedlemmene er MENN, deriblant den innflytelsesrike qatareren Nasser al-Khelaifi.

Det eneste kvinnelige styremedlemmet er franske Florence Hardouin.

Etter å ha bestemt seg for å søke europeisk innflytelse på den kommende UEFA-kongressen, sto Lise Klaveness og NFF overfor to mulige strategier for å lande en styreplass ved det kommende valget.

Det ene alternativet var å gå for den ene definerte «kvinneplass», en åpning som ikke forutsetter at du er i posisjon i eget forbund. Sannsynligheten for å komme inn denne veien ville nok vært brukbar.

Men den varianten velger Klaveness å vrake.

I stedet går hun til valg den ordinære veien, vel vitende om at hun trolig feiler. Likevel søker hun posisjon i en kultur der prosesser gjerne er lukket og det åpne ordskiftet begrenset.

Dersom målet bare hadde valgt å komme inn for enhver pris, hadde den norske fotballpresidenten bommet.

Som fersking i et så satt og mannsdominert miljø, med tette bånd og mye vennskap og kjennskap, skal det mye til for at Klaveness klarer å gjøre noe med gubbeveldet.

Likevel står det respekt av at hun forsøker seg på den harde måten.

Å gå for en kvotert kvinneplass ville på mange måter undergravet essensen og poenget med å stille. Uansett om hun lykkes denne gangen eller må prøve igjen ved neste korsvei, er det viktig for NFF og presidenten å kjempe for fem nøkkelsaker.

De er tydelig definert, og handler om det økonomiske gapet, likestilling, frafall i bredden, styrking av den europeiske posisjonen og kursendring i FIFA.

Fotballorganisasjonene er tradisjonelt ikke kjent for den store endringsviljen, og det kan godt vise seg at Lise Klaveness blir litt for brysom for litt for mange denne gangen.

Men det essensielle her er å fortsette en fight det er nødvendig å ta. Da er det viktig å velge de virkemidlene som harmonerer med verdigrunnlaget.

Poeten Robert Frosts ord er ganske treffende om hva som behøves i en brytningstid:

«Two roads diverged in a wood, and I –

I took the one less traveled by.

And that has made all the difference».

Lise Klaveness gjør rett i å prøve akkurat som hun gjør, selv om det spørs om UEFA åpner styrerommet for henne nå.