HOLDT FOR MUNNEN: De tyske spillerne viste at de ikke får si det de vil under VM. Samtidig bruker fire av spillerne fotballsko i regnbuefarger.

Tyskland markerte etter FIFA-trussel: − Kan ikke forhandle om menneskerettigheter

(Tyskland-Japan 1–0, kampen pågår) Tyskland har blitt nektet å støtte LHBT+-personer ved å bruke regnbuefarget kapteinsbind under VM i Qatar, hvor homofili er forbudt.

Onsdag markerte Die Mannschaft ved at alle spillerne holdt seg for munnen da lagbildet ble tatt før kampen mot Japan, som de leder 1–0 etter en straffescoring fra Ilkay Gündogan (32). Den symbolske handlingen demonstrerer at de ikke får snakke fritt under VM.

Tirsdag uttalte det tyske fotballforbundet at de ville ta FIFA til retten etter at det ble kjent at Tyskland-kaptein Manuel Neuer (36) ikke får bruke et «OneLove»-kapteinsbind i solidaritet med LHBT+-samfunnet. Det ville i så fall trolig innebære at han ble straffet med gult kort.

BLE SJEKKET: Assistentdommeren gikk bort og så på kapteinsbindet til Manuel Neuer før kampstart.

Neuer, Serge Gnabry (27), Thomas Müller (33) og Nico Schlotterbeck (22) bruker også fotballsko i regnbuefarger. I en fersk uttalelse fra det tyske forbundet står det følgende:

«Vi ønsket å bruke kapteinsbindet for å ta et standpunkt for verdier vi har i landslaget – mangfold og gjensidig respekt. Sammen med andre nasjoner ønsket vi å gjøre stemmen vår hørt.»

«Det var ikke om å ha en politisk markering. Man kan ikke forhandle om menneskerettigheter. Det burde man ta for gitt, men det er fortsatt ikke tilfellet. Det er grunnen til at denne beskjeden er viktig for oss. Å nekte oss å bruke armbindet, er det samme som å nekte oss en stemme. Vi står på vårt.»

MINISTERSTØTTE: På tribunen i Qatar er Tysklands innenriksminister Nancy Faeser med et «OneLove»-bind rundt armen.

Tyskland bestemte seg tirsdag for å ta FIFA til idrettens voldgiftsrett (CAS). Ifølge den tyske avisen ønskes det av hurtigbehandling av saken. Da kan avgjørelsen bli tatt innen 48 timer.

FIFA truet syv land med sportslige konsekvenser og gult kort om de stilte med kapteinsbindet. FIFA har vist til artikkel 13.8.1 i utstyrsreglementet – hvor det står at kapteinene skal bruke et bind utlevert fra dem. Bindet som er brukt av kapteinene så langt, har påskriften «ingen diskriminering».

– FIFA har stoppet oss fra å vise et symbol på mangfold og menneskerettigheter. De har gjort det sammen med med å true oss med sportslige sanksjoner, uten å spesifisere dem, uttalte Steffen Simon i forbundet til avisen Bild.

«OneLove-kampanjen» stammer fra fotballforbundene i England, Wales, Belgia, Danmark, Tyskland, Nederland og Sveits.

Med disse fargene på armene varmet det tyske landslaget opp til kampen mot Japan:

Peter Møller i det danske fotballforbundet har også uttalt seg sterkt kritisk til FIFA.

– FIFA har brukt bøllemetoder, mener Møller.

– Vi står i en ekstraordinær situasjon akkurat nå. Jeg er ikke bare skuffet, jeg er sint. Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier DBU-styrelederen.

Tirsdag gikk også Norges landslagssjef hardt ut mot Det internasjonale fotballforbundet.

– Det høres dramatisk ut med tanke på at dette har vært planlagt i lang, lang tid. Det er igjen et grovt overtramp fra FIFA. De truer med noe som vil gjøre at de lagene her kan få noen av sine beste spillere i karantene på et tidlig tidspunkt i turneringen. Det gjør det sportslig uforsvarlig for dem å gjøre dette, og det er et forferdelig virkemiddel for å hindre å sette søkelyset på noe som FIFA skryter av at de skal gå foran med i dette mesterskapet, sa Solbakken til VG.