Tallkrigen tar aldri slutt

Hassan Al-Thawadi og VM-komiteen firan en modell av stadionet «Al Bayt», der åpningskampen fant sted.

Det er umulig å stole på noe som helst i kampen om dødstallene for migrantarbeidere i Qatar.

Hvor mange migrantarbeidere har egentlig gått bort på grunn av omstendigheter som i en eller annen grad kan relateres til fotball-VM i Qatar?

Temaet er tidenes gjenganger i diskusjonen om det omstridte mesterskapet. Snakker vi om 3? 37? 6500? Eller mye mer enn det?

Svaret kommer ikke bare an på hvem du spør, men styres langt på vei av hvilke premisser og avgrensninger som legges til grunn.

Her har virkelighetsoppfatningen til ulike aktører mildt sagt vært sprikende.

Nå er tallenes utydelige tale nok en gang blitt betent. Den britiske kjendisjournalisten Piers Morgan har nemlig sluppet et intervju med VM-sjefen Hassan Al-Thawadi.

Der dukker det opp et tall som har gitt omfanget av dødsfall ny oppmerksomhet.

I intervjuet snakker Al-Thawadi om 400–500 omkomne som en følge av arbeid knyttet til VM. Det gir et annet etterlatt inntrykk enn retorikken han tidligere har vært ivrig på å benytte, der han kun har trukket frem tre rene arbeidsulykker og 37 ikke-arbeidsrelaterte dødsfall.

Nå har VM-organisasjonen kommet med en pressemelding der de hevder aat han nå refererer til en nasjonal statistikk for alle arbeidsulykker i 2014–2020.

«Kampen om sannheten» får stadig nye kapitler. Går du til andre kilder, snakker vi om en fundamentalt forskjellig fremstilling. I den norske TV-dokumentaren med dette navnet utdypes grunnlaget for påstanden om 6500 omkomne. Det tallet var det The Guardians undersøkelser konkluderte med, noe som ble en sentral trigger til at den norske debatten virkelig tok fyr.

Her snakker vi om en helt annen metodikk enn den qatarske myndigheteter opererer med.

Et av de store problemene er at en stor andel dødsfall, og da snakker vi gjerne om menn i sin mest arbeidsføre alder, har funnet sted uten at dødsårsaken er kartlagt ordentlig.

Mens enkelte har påstått at 6500 er oppblåst, har andre argumentert med at det reelle tallet faktisk kan være høyere om man tar med alle nasjonaliteter migrantarbeiderne kommer fra.

Et av de vanskelige spørsmålene er hva som skal til for å regnes som et dødsfall med sammenheng til VM i fotball.

Når du får tildelt et så gigantisk arrangement, er det jo ikke bare fotballarenaer som skal bygges, men en svært omfattende infrastruktur.

Hvor mye av det som er reist i Qatar siden 2010 hadde blitt sånn dersom eksekutivkomiteen i FIFA hadde valgt en annen kandidat? Hvor skal grensen trekkes?

Dette kommer det aldri til å bli enighet om.

Men det som er både leit og kritikkverdig, er den manglende viljen til å kompensere skikkelig, til å undersøke tilstrekkelig og til å gi en uverdig behandling en unnskyldning som er så verdig som mulig.

Amnesty har forgjeves kjempet for at det gjennomføres en «fullstendig, historisk og uavhengig gjennomgang av alle dødsfallene slik at man kan finne dødsårsakene, plassere ansvaret der det hører hjemme og kompensere familiene til de etterlatte».

Det kravet er på ingen måte urimelig. Det er forstemmende hvordan både den lokale arrangøren og FIFA forsøker å snakke seg bort. Fotball-VM har en gigantisk kommersiell side, og det hadde faktisk vært mulig å få en mer moralsk utgang på en prosess som ikke har holdt etikkens fane særlig høyt.

I bunn og grunn er det viljen det står på. Det er et dypt alvorlig problem, uansett hvilket regnestykke som egentlig er riktig.

Det minste vi kunne forventet er et reelt ønske om å kartlegge og kompensere.