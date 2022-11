1 / 5 TANGERTE MARADONA: Både Lionel Messi og Diego Maradona står med åtte VM-mål for Argentina. forrige neste fullskjerm TANGERTE MARADONA: Både Lionel Messi og Diego Maradona står med åtte VM-mål for Argentina.

Messi scoret igjen og tangerte Maradona: – For et øyeblikk

(Argentina - Mexico 2–0) Da Argentina trengte det som mest, tok Lionel Messi (35) ansvar selv - og tangerte Diego Maradona.

– For et mål. For et øyeblikk. For en mann.

Slik reagerte tidligere Barcelona- og Tottenham-spiss Gary Lineker på Twitter etter at Lionel Messi sendte et hardt presset Argentina i ledelsen mot Mexico.

Med tap for Mexico, hadde Argentina allerede vært slått ut av VM etter kun to kamper i gruppespillet. Uavgjort hadde gitt et elendig utganspunkt med tanke på avansement. Så våknet Messi for alvor i andre omgang.

– Se så mye det betyr for Messi. Jeg har sett Messi mye i mitt liv, men den måten han feirer på …, sa NRKs ekspertkommentator Carl-Erik Torp før han beskrev perlemålet.

Messi brøt ut i euforisk glede mens han spurtet mot tribunen, og Argentinas VM-håp var brakt til live igjen. Da markkryperen fra distanse snek seg inn i nettveggen, tangerte 35-åringen Diego Maradonas åtte VM-mål.

– Man vet at han skal gjøre det. Man vet at han skal score. Han løftet hele laget, sier Jermaine Jones, som har 69 landskamper for USA, i studioet til beIN Sports.

Var i trøbbel

Før pause var det lite som tydet på at Argentina skulle reise seg fra fiaskoen mot Saudi-Arabia i åpningskampen. Da la PSG-spilleren ballen perfekt til rette utenfor 16-meteren, ladet slegga og sendte de argentinske tilreisende til himmels like før halvspilt andre omgang.

Argentinerne kunne senke skuldrene noe, og flere fikk økt selvtillit. Den 21 år gamle innbytteren Enzo Fernández fant med det en fin anledning til å score sitt første landslagsmål på.

Midtbanespilleren dro seg inn fra venstre før han curlet ballen i det lengste hjørnet og satte spikeren i kista for Argentina på glitrende vis.

Info VG-børsen: Argentina - Mexico Argentina (4-3-1-2) Emiliano Martinez 5 Gonzalo Montiel 5

Nicolas Otamendi 6

Lisandro Martinez 6

Marcos Acuna 5 Rodrigo De Paul 4

Guido Rodriguez 4

(Enzo Fernandez) 7

Alexis Mac Allister 5 Angel Di Maria 5 Lionel Messi 7 BB

Lautaro Martinez 4 Mexico (3-5-2): Guillermo Ochoa 4 Néstor Araujo 4

Hector Moreno 5

Cèsar Montes 4 Kevin Alvarez 4

Hector Herrera 5

Andrès Guardado 3

(Erick Gutierrez) 4

Luis Chàvez 4

Jesus Gallardo 4 Hirving Lozano 4

Alexis Vega 5 Vis mer

Avgjørende kamp

Samtidig som Messi tangerte Maradonas åtte VM-mål, har de nå også spilt like mange kamper i mesterskapet: 21.

Med tre poeng over Mexico, er Messis lag nå på andreplass i gruppe C før tredje og avgjørende kamp mot gruppeleder Polen.

Saudi-Arabia er á poeng etter sjokkseieren over søramerikanerne, men tapte for Polen tidligere i dag.