En seier over sensuren: Frihetens tegn!

TAUET INN: Banestormeren fra kampen mellom Portugal og Uruguay blir tatt hånd om av sikkerhetsvaktene på Lusail Stadium.

(Portugal-Uruguay 2–0) En banestormer blir helt i et VM der ingenting er normalt. Øker sjansen for at også spillerne blir modigere?

Akkurat da det så ut til at sjansen for regnbuemarkeringer på banen var parkert av FIFAs trusler, sørget en tilskuer for at ytringsfrihet og likeverd igjen kommer til å preget ordskiftet rundt Qatar-VM.

TV-produksjonen forsøkte etter beste evne å unngå at bildene av mannen med regnbueflagg ble spredd verden rundt. Men sensur sliter når en hendelse inntreffer på en arena der titusener av mennesker har med seg mobilkameraer på tribunen.

Dermed gikk det som det måtte gå: Bildene vi ikke skulle få se går sin seiersgang i sosiale medier.

Om spillerne og trenerne var for feige til å stå opp mot knebling, manglet det ikke på innsatsvilje fra mannen med flagget.

Akrobatisk hoppet han inn på banen, før han fikk vist frem et talent for kroppsfinter og sørget for å få budskapet sitt synliggjort.

Reaksjonen på det hele sier egentlig alt om hvordan det betente spørsmålet er blitt håndtert av FIFA. Det er jo ikke normalen at en banestormer får sympatien.

I en ordinær situasjon er banestorming en utidig, selvsentrert handling som bare irriterer og forstyrrer.

Men under de rådende omstendigheter er det umulig å la være å heie på banestormeren, og måten han evnet å få frem frihetens tegn på. I tillegg til selve regnbueflagget, hadde han på seg en t-skjorte der både frihet for iranske kvinner og skjebnen til Ukraina ble adressert.

Markeringen er selvsagt upopulær hos arrangøren, i et land der homofili er straffbart. For FIFAs fåfengte kamp for å holde politikken og fotballen som olje og vann, er det selvsagt også et stort nederlag at denne oppmerksomheten kommer nå.

Etter at det utenomsportslige fokuset var i ferd med å bli dempet, mens turneringen begynner å sette seg, er hendelsen et opplagt tilbakeslag for Infantinos ønske om kun å få fokus på fotballen.

Skal man tenke prinsipielt, er det ikke riktig å storme en bane. Og det vil heller ikke være sånn at hyllesten av denne markeringen vil bety at den generelle aksepten kommer til å øke. Dette må snarere settes på «aller regler har unntak»-kontoen, og sees i sammenheng med det vi har sett de siste dagene.

Her har vi altså en rekke nasjoner som ønsker å regnbuemarkere på banen, men som har latt seg skremme av en ikke-konkretisert fare for en sportslig straff dersom kapteinen tar på seg regnbue-armbåndet.

Feigheten har vært forstemmende, i sterk kontrast til det vi så mandag kveld.

Mest sannsynligvis kommer vi aldri til å få se spillere vise mot i denne saken, siden det er langt mellom utøverne som våger å risikere noe for å fronte større spørsmål. Men det kan ikke helt utelukkes at slutten av gruppespillet kan forandre landskapet noe. Hvis du i praksis er ute, om du skal legge opp eller om andre grunner tilsier at den sportslige trusselen ikke lengre har det samme skadepotensialet, kan det jo være at ønske om å stå opp mot FIFA blir aktualisert igjen.

Om så ikke skjer har vi i det minste fått det fokuset FIFA ikke ønsket, og som kommer til å vekke flere reaksjoner de neste timene og dagene. Så vil tiden vise hvordan et annet kinkig spørsmål blir håndtert - måten Qatar nå velger å behandle banestormeren på.

En ting er i alle fall sikkert. Verden kommer til å følge med. For en gangs skyld er en banestormer en ekte helt.