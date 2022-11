VM-debutant Gavi (18) herjet da Spania lekte seg til seier

(Spania–Costa Rica 7–0) Pablo Gavi (18 år og 110 dager) er den yngste til å score i et VM siden Pelé i 1958.

Det ble målshow da Spania spilte rundt med Costa Rica. Da Pablo Gavi satte inn 5–0 ble han den yngste til å score i VM siden Pelé scoret for Brasil mot Sverige i 1958. Da var Pelé 17 år og 239 dager ifølge OptaJoe.

Da Gavi gikk på banen onsdag, var han den yngste til å spille et VM eller EM for Spania. Han takket for tilliten med to målgivende i tillegg til målet.

Skal det bli Spanias mesterskap? Skal dette bli Barcelona-spiller Gavis store gjennombrudd utenfor den hjemlige La Liga i Spania?

«Det var en nådeløs oppvisning fra Luis Enriqes lag. De dominerte fra første til siste minutt. I tillegg til tre poeng, så sendte de en tydelig beskjed til resten av landene i turneringen», skriver den spanske storavisen Marca i sin oppsummering av kampen.

Det er 12 år siden Spanias forrige og eneste VM-gull i fotball. Og i et mesterskap hvor noen av favorittene har fått seg en smell i første kamp, så leverte Spania en helstøpt kamp. De scoret og scoret, og ga seg ikke.

For så langt i mesterskapet har Argentina gått på en historisk skrell, Tyskland raknet og tapte tidligere onsdag. Men Spania viste få svakheter. Costa Rica er neppe en motstander som sier all verden om hvor listen ligger, men Spania var solide - og sultne. Og de har 18-åringen Gavi.

Målshowet startet etter drøye ti minutter. Og det var litt av et mål. Gavi serverte Dani Olmo som sto med ryggen mot mål. Olmo tok ballen lekkert ned, snudde seg og lobbet den over keeper Navas.

Info VG-børsen Spania - Costa Rica Spania (4-3-3):

Unai Simón 5 César Azpilicueta 5

Rodri 6

Aymeric Laporte 6

Jordi Alba 7 Gavi 8BB

Sergio Busquets 6

Pedri 6

(Carlos Soler) 6 Ferran Torres 8

(Álvaro Morata) 6

Marco Asensio 6

Dani Olmo 7 Costa Rica (4-4-2):

Keylor Navas 3 Carlos Martínez 3

(Kendall Waston) 4

Óscar Duarte 2

Francisco Calvo 2

Bryan Oviedo 2 Keysher Fuller 3

Celso Borges 2

Yeltsin Tejeda 3

Jewison Bennette 3

(Bryan Ruiz) 3 Joel Campbell 3

Anthony Contreras 3

(Alvaro Zamora) 3 Vurdert av Knut Espen Svegaarden. Vis mer

Ti minutter senere spilte Busquets til Jordi Alba som serverte på strålende vise foran mål, der sto Marco Asensio med venstrefoten klar, en berøring og rett inn i hjørnet. Spankekongen Felipe smilte og klappet på tribunen i Doha.

MÅL: Marco Asensio scoret Spanias andre mål. Dani Olmo, som scoret det første, er på vei for å gratulere med mål.

Og det skulle skje med ti minutters mellomrom, for etter 30 minutter scoret Spania igjen. Denne gangen på straffe. Jordi Alba ble felt av Oscar Duarte. Dommer blåser. Ferran Torres gjør seg klar. Han tok fart, stoppet litt, sendete keeper Navas en vei, satte ballen rolig og sikkert til den andre siden. Iskaldt.

KJEMPET: Ferran Torres scoret først sikkert på straffe, så satte han inn et «arbeidsmål» forbi Navas.

Åtte minutter ut i 2. omgang satte Ferran Torres ballen i mål igjen. Han kjempet med seg ballen og satte den i mål fra kloss hold. Mågivende? Pablo Gavi.

Så var det 18-åringen selv som skulle sette ballen i mål. Han traff ballen på volley, og satte lærkula i stolpen og mål. For en mesterskapsdebut.

BRASILIANSK LEGENDE: Pelé (t.v.) mot Frankrike i fotball-VM i 1958. Han er fortsatt yngste målscorer i ett VM.

Så scoret Carlos Soler, for Spania også satte inn 7–0 på overtid. Da var det Alvaro Morata som fant nettmaskene.

PS! Andoni Gokoetxea var den yngste målscoreren i et mesterskap for Spania før Gavi scoret onsdag. Gokoetxea var 20 år, da han scoret mot Danmark i 1986-VM.