HARDT PRESSET: Graham Potter risikerer trolig sparken som Chelsea-manager.

Dramatisk for Chelsea etter nytt tap: − Det er ynkelig

(Fulham-Chelsea 2–1) Chelseas nye eier har investert drøyt 4,6 milliarder i overgangssummer siden overtagelsen sist sommer. Torsdag ble stjernesigneringen João Félix (23) utvist i debuten.

Supporterne roper nå på manager Graham Potters avgang. I London-derbyet på Craven Cottage påførte Fulham det blåkledde Chelsea-mannskapet lagets femte tap på de syv siste Premier League-matchene.

– Det er feil som leder til målet deres. Jeg syns vi responderte bra i andre omgang. Utvisningen endrer naturligvis kampen og gjør det vanskeligere for oss. Jeg er skuffet over målet deres. Vi kan gjøre bedre. Jeg er veldig skuffet over å tape, sier Potter i et intervju vist på Viaplay.

Etter å ha startet kampen bra, kollapset nærmest Potters menn etter at Willian (34) ordnet 1–0. Den tidligere Chelsea-spilleren tok kontroll over ballen innenfor 16-meteren, utfordret César Azpilicueta (33) og skrudde vertene i ledelsen.

– Det er ynkelig førsteforsvarerjobb av Azpilicueta. Han kan ikke ha en avstand på halvannen til to meter da Willian drar til på skudd der. Han er nødt til å komme nærmere og blokkere, kommenterte Viaplays Lars Tjærnås.

Målet kom etter 25 minutter. Resten av omgangen fungerte nærmest ingenting for Chelsea-spillerne, som plutselig virket blottet for selvtillit og kollektiv struktur.

Bare sekunder etter pause utlignet likevel Kalidou Koulibaly (31) på en corner. Nettkjenningen snudde fortvilelse til nytt håp, men det forsvant igjen da debutant Felix ble utvist for en stygg takling før timen var spilt. 23-åringen ble hentet på fra spanske Atlético Madrid på et fire måneder langt lån som koster rundt 120 millioner kroner bare 30 timer før avspark.

17 minutter før full tid utnyttet Carlos Vinicius (27) en hendelse som er betegnenden for Chelsea-problemene: Tre spillere – Thiago Silva (38), Trevoh Chalobah (23) og keeper Kepa Arrizabalaga (28) – feilet i samme innleggssituasjon og plutselig kunne den brasilianske spissen stange inn 2–1 i tilnærmet åpent mål.

– Det er tøft. Det er helt sikkert. Jeg føler for supporterne og alle som har en tilknytning til klubben, sier Potter.

– Hva kan du gjøre fremover?

– Vi må fortsette å jobbe, holde oss samlet og se mot neste kamp for å prøve å ta tre poeng der.

Fra tilskuerplass må den amerikanske investoren Todd Boehly ha fundert på hvordan det har gått så galt. Han brukte over fem milliarder kroner på kjøpet av Chelsea. Handelen inkluderte en forpliktelse til å forsterke spillerstallen. Klubben satte deretter overgangsrekord i England sist sommer. Aldri har et lag hentet spillere for mer penger i et transfervindu enn Chelsea.

En drøy måned etter Premier League-starten bestemte Boehly seg for å gjøre justeringer også på trenersiden. Tyske Thomas Tuchel fikk sparken – og en fallskjerm på rundt 160 millioner kroner. I Brighton fant Chelsea-eieren 47-åringen Potter, som ble kjøpt ut av kontrakten med «The Seagulls» for nye 180 millioner kroner.

Etterpå gliste Potter stolt da han signerte en femårskontrakt med Boehly og Chelsea som angivelig er verdt opp mot 700 millioner. Etter tre seirer på de tre første matchene i blått, er poengfangsten under potter bare seks av 27 mulige på de siste ni. Derfor kan man nå høre supportere kreve Potters avgang.

Et problem for Potter er skadesituasjonen, men spørsmålet er nå om engelskmannen får mer tid i Chelsea-jobben. «Du får sparken i morgen.», sang Fulham-supporterne i kjent stil under oppgjøret.

– Jeg syns vi fortjente å vinne. De er i en vanskelig situasjon for tiden, men de har et veldig godt lag. Det var en spesiell kveld for meg å spille mot dem, sier Willian i et intervju vist på Viaplay.

– Jeg hadde syv fantastiske år der. Jeg har enorm respekt for fansen og klubben, sier brasilianeren.

Han spiller nå for et lag på 6. plass i Premier League. Chelsea er nummer 10, med 10 poeng opp til topp fire og 10 poeng til nedrykk.

Info CHELSEA-SKADENE Reece James (kne) Armando Broja (kne) Wesley Fofana (kne) Christian Pulisic (ankel) Ruben Loftus-Cheek (ankel) Raheem Sterling (hamstring) Ben Chilwell (hamstring) Édouard Mendy (skulder) N’Golo Kante (lår) Denis Zakaria (ukjent) Vis mer