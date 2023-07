MUNNHUGGERI: Gaute Helstrup og Håvard Sakariassen er uenig om håndteringen av Nordås-overgangen.

Nordås kalt tilbake til Bodø/Glimt: − Uaktuelt at han skal spille kamp der

Tromsø-trener Gaute Helstrup raser etter at Bodø/Glimt har kalt tilbake Lasse Nordås for å være med i kamptropp torsdag. Glimts sports manager Håvard Sakariassen mener klubben har full rett til å hente tilbake spilleren.

Nordås ble klar for Tromsø tidligere i sommer etter en byttehandel med Bodø/Glimt. Da gikk TIL-talentet Daniel Bassi andre vei.

Allerede forrige uke reiste Nordås til Tromsø for å slutte seg til laget, som han blir spilleklar for fra 1. august.

Bodø/Glimt har imidlertid kalt spissen tilbake for å være med i torsdagens kamp mot Bohemians i Conference League-kvalifiseringen. Årsaken er at Faris Pemi Moumbagna skal ha blitt skadet. Det samme skal Nordås være.

– Det er helt uaktuelt at han skal spille kamp i morgen. Lasse er ikke klar for å trene en gang. Han var ikke klar for trening mandag, han var ikke klar for trening i dag, sier Helstrup til Nordlys.

– Det at de kaller tilbake en skadet spiller... Han kommer ikke til å spille i morgen, han kommer ikke til å spille søndag. En spiller som skal komme til oss om noen få dager og er skadet må få lov til å rehabiliteres og komme i gang igjen, fortsetter Tromsø-treneren.

KALT TILBAKE: Lasse Nordås (til høyre) er blitt kalt tilbake til Glimt.

Det får Glimts sports manager Håvard Sakariassen til å reagere. Til Avisa Nordland sier han følgende:

– Gaute Helstrup er ikke i posisjon til å mene noe om Lasse Nordås før 1. august. Vi har et medisinsk team med mer enn nok kompetanse til å vurdere om Lasse er spilleklar eller ikke, sier han og fortsetter:

– Gaute Helstrup burde åpne vinduet på kontoret sitt på gløtt og få i seg litt frisk luft før han uttaler seg til media om ting han ikke har noe med.

Søndag møtes de to lagene fra Nord-Norge i Eliteserien. Den kampen må også Moumbagna stå over grunnet karantene etter å ha fått for mange gule kort.

– Vi har snakket om at han skal være tilgjengelig til europacupkampen. I utgangspunktet er det planen, sier TILs sportssjef Lars Petter Kræmer-Andressen til iTromsø.

Torsdag møter Bodø/Glimt tsjekkiske Bohemians 1905 til første kvalifisering i Uefa Europa Conference League. Kampen ser du på VG+ Sport klokken 18:00.

