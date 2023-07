VEKKER OPPSIKT: Flere fotballspillere har bitt seg merke i den rolige fremtoningen som Norges landslagssjef Hege Riise har.

England-stjerne stusset over Riises lederstil: − Alle ble litt sjokkerte

AUCKLAND (VG) Britiske fotballstjerner ble tatt på sengen av Hege Riises nedtonede lederstil. Selv er hun klar: Hun bruker stemmen når det trengs.

– Hun hadde en veldig annerledes lederstil enn hva både jeg og kanskje Fran (Kirby) er vant til. Hun er ganske stille og introvert. Assistenten var mer dominerende, noe jeg ikke hadde opplevd før, sa Kim Little da hun var ekspert for ITV da Norge møtte Sveits tirsdag.

Hun er kaptein for Arsenal.

Hege Riise tok over for Phil Neville i 2021, og ledet Storbritannia i OL i Tokyo. Der røk de ut i kvartfinalen mot Australia.

– Jeg tror vi alle ble litt sjokkerte da hun ble ansatt, for å være ærlig. Ikke på grunn av CV-en hennes, for det hun har oppnådd er utrolig, men du har språkbarrieren og du skal lede i OL. Vi visste ikke helt hva vi gikk til, sa Fran Kirby i samme sending.

Kirby ble overrasket over Riises måte å lede på.

– Hun var en litt mer stille person, og lot assistenten styre de fleste møter og det taktiske. Det var en annen type lederskap. Hun var ikke den som braste inn og ropte ordre eller den som hadde den store talen for å mane opp troppene til kamp, det var mye mer rolig og «chill», sier Fran Kirby.

SKADET: Fran Kirby er lagvenninne med Maren Mjelde og Guro Reiten i Chelsea. Spissen er ikke med England til VM på grunn av en kneskade.

Under kampen ble spillerne spurt om de tror Riise er mer høylytt og tydelig i den norske garderoben, med presset som følger etter. Da svarte de dette:

– Jeg er ikke sikker, jeg tror det er hennes natur (å være rolig og stille). Jeg tror kanskje endringene er litt uvanlig henne. Det overrasker meg litt. Jeg mener endringene sier mer om henne, sier Little, og sikter til at Riise satte Caroline Graham Hansen ut av startelleveren før Sveits-kampen.

Kirby trodde at endringene gjaldt løpskraft.

– Det er kanskje litt ukarakteristisk henne, men hun er manageren og føler det er det rette for laget, sier Kirby.

Riise langt på vei bekreftet at hun har en litt mer nedtonet lederstil enn normalen etter at hun ble ansatt i fjor.

– Jeg har absolutt stemme når jeg føler det trengs, jeg også. Men jeg liker en rolig tilnærming, og trenerteamet har ferdigheter som utfyller hverandre. Vi skal være veldig tydelige, og det er kanskje det viktigste budskapet: Tydelighet i alt vi gjør, sa hun til VG i august:

Nå forklarer den norske leiren hvordan Hege Riise og assistenttrenerne leder laget.

– Hege har en rolig stil, mens Monica er det litt mer fyr i. De har hver sin måte å kommunisere på, og jeg synes det er veldig fint å ha litt av begge deler, sier keeper Cecilie Fiskerstrand til VG.

Guro Reiten, som er lagvenninne med Fran Kirby, og som selv har hatt Knudsen og Riise som klubbtrenere sammen med Fiskerstrand, utdyper:

– Jeg synes at kommunikasjonen er bra. Den er tydelig. Hege er av det stille slaget. Og Monica er mer den som tar kommando og prater mer, sier Reiten.

Vilde Bøe Risa mener trenerteamet er tydelige.

– Vi har enkle retningslinjer for hvordan man skal spille. Det ser man på banen, at det er tydelig hvordan vi ønsker å spille, sier Risa.

Assistenttrener Monica Knudsen mener at duoen har mye å hente på at de har jobbet sammen tidligere, og at det gjør teamet sterkere.

– Det er et veldig sterkt og velfungerende team. Vi har opplevd mye sammen, så det er veldig lite som overrasker oss. Sånn sett er det ganske uproblematisk å ta det som kommer, sier Knudsen.

– Hvordan fordeler dere rollene mellom dere?

– Hege er sjefen. Hun tar de endelige avgjørelsene, mens Ingvild og jeg har oppgaver som å forberede trening, jobbe med analyse, bidra til å legge kampplaner og gjøre ting klart, slik at vi kan gjøre prioriteringer og avgjørelser før vi iverksetter. Det er veldig mye jobb bak for å få alt på plass. Vi bruker mye tid på PC-en, prepper gjengen og forberedelsene så godt som vi kan gå til, sier Knudsen.