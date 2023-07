Chelsea-stjerne ute med alvorlig kneskade

Wesley Fofana har operert fremre korsbånd og kommer til å gå glipp av store deler av den kommende sesongen.

22-åringen reiste ikke til Amerika for klubbens pre-season tur etter medisinske vurderinger, som dessverre bekreftet at en operasjon ville være nødvendig for forsvarsspilleren.

– Wesley vil nå begynne sin rehabilitering og jobbe med klubbens medisinske avdeling på Cobham under rehabiliteringsfasen, skriver klubben på deres egen nettside.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post