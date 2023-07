DØD: Trevor Francis.

England-helt Trevor Francis (69) er død

Den engelske landslagshelten Trevor Francis (69) er død. Francis er kjent for å være den første britiske spilleren som ble kjøpt for over én million pund.

The Guardian og BBC er blant mediene som melder om dødsfallet. Francis døde i sitt hjem i nærheten av Marbella i Spania mandag morgen.

– Dette kommer som et stort sjokk for oss alle. Vi er så triste. Han var en legendarisk fotballspiller, men også en ekstremt fin person, sier familien til Francis i en uttalelse gjengitt av BBC.

Fotball-England er nå i sorg etter dødsfallet.

– Det gjør meg svært trist å høre at Trevor Francis er gått bort. Han var en utrolig fotballspiller og en nydelig mann. Det var en nytelse å jobbe ved siden av ham, både på banen og på TV. Hvil i fred, Trevor, skriver BBC-profilen Gary Lineker.

Francis ble tidenes dyreste britiske fotballspiller da den legendariske Nottingham Forest-manageren Brian Clough la over én million pund på bordet for å sikre seg den daværende Birmingham City-spilleren.

Det var en rekord Francis var stolt av å ha ved sitt navn.

– På det tidspunktet skjønte jeg ikke betydningen av det. Jeg knuste overgangsrekorden. Jeg doblet den. Det var et magisk tall: Én million pund, sa Francis til The Guardian for noen år siden.

– Paris Saint-Germain brukte 200 millioner pund på Neymar, men jeg synes ikke det hadde den samme magiske appellen ved seg som én million pund. Føler jeg meg stolt over å være den første til én million pund? Absolutt, fortsatte han.

SOM MANAGER: Trevor Francis, her som Crystal Palace-sjef.

Francis var med på å vinne Serievinnercupen SerievinnercupenSerievinnercupen byttet navn til Champions League i forkant av 92/93-sesongen. med Nottingham Forest i 1978–79, da han ble matchvinner med 1–0 mot Malmö, og i 1979–80. Francis spilte også for Manchester City, Sampdoria, Atalanta, Rangers, Queens Park Rangers og Sheffield Wednesday. Han fikk 52 landskamper og scoret 12 mål for England.

Etter spillerkarrieren var han manager for Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday, Birmingham City og Crystal Palace.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post