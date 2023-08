Det ble til tider ampert mellom benkene i oppgjøret mellom Hearts og Rosenborg i Edinburgh torsdag.

Maalen ut mot motstanderen: − Sutrer, faller og syter

EDINBURGH (VG) RBK-trener Svein Maalen var skuffet over tapet mot Hearts. Etter kampen hadde han lite til overs over oppførselen til kveldens motstander.

Kortversjonen Rosenborg tapte mot Hearts i skotske Edinburgh, noe som betyr at de nok en gang vil misse gruppespillet i Europa.

Frustrasjonen var høy under kampen, og Rosenborg-trener Svein Maalen var skuffet over Hearts' oppførsel og klaging på dommeren.

Lawrence Shankland, en av Hearts' målscorere, responderte på Maalens kommentarer og sa at deres spill er ulikt det norske, og at de gjør alt for å vinne.

Maalen understreket at selv om Rosenborg tapte, så var laget dyktig til å håndtere atmosfæren og spilte en brukbar fotballkamp på en vanskelig bane.

Han uttrykte skuffelse over Rosenborgs nederlag og mente at de er et bedre fotballag enn Hearts.

Rosenborg har ikke deltatt i et gruppespill i Europa siden 2019. Vis mer

I et lurveleven av dimensjoner fra 17.942 skotter på tribunen måtte Rosenborg gi tapt på overtid.

Etter to ganger 90 minutter ble Hearts for sterke. Det betyr at Rosenborg nok en gang må se gruppespill i Europa fra sofaen.

I det vanvittige koket fra tribunen ble det hett både på blant publikum, på banen og mellom trenerbenkene.

Flere fra begge lags støtteapparat var oppe og kranglet med hverandre. Svein Maalen var blant annet framme med pekefingeren for å gi tydelig beskjed.

– Jeg blir overrasket over at det som skal være tøffe skotter bare sutrer, faller, og syter så mye på dommeren. Det fatter jeg ikke noe av. De får slåss om det. Jeg var mest opptatt av å gjøre noe med det vi kunne gjøre noe med utpå banen, sier Maalen til VG etter kampen.

Lawrence Shankland, en av Hearts’ målscorere, ler bare av uttalelsen til Maalen når VG konfronterer han.

– Det er en frustrasjon der. Fotball er emosjonellt. Vi prøvde å vinne. Man gjør alt for å vinne, og om det blir noen klager til dommeren så får det være. Jeg føler ikke vi gjorde det for mye, men vårt spill er annerledes enn det norske, sier Shankland.

I Edinburghs gater før kampen kunne man se at dette var noe skottene hadde bygd opp mot. Den intime arenaen Tynecastle skapte et enormt lydbilde, men Maalen synes ikke spillerne var preget.

– Nei, aldri i verden at jeg synes det. Guttene var fantastisk flinke til å takle nettopp det. Jeg synes vi tidvis spiller en brukbar fotballkamp og gjør det på en vanskelig bortebane. Så er det masse å gå på. Vi er nødt til å lære. Spillerne har fått enda mer erfaring med å spille slike kamper. Det må vi ta med oss, sier Maalen.

Cameron Devlin satte inn det avgjørende målet på overtid mot Rosenborg.

Rosenborg har ikke vært i et gruppespill i Europa siden 2019.

– Jeg er skuffet over at vi ikke klarer å slå dem ut. Jeg mener at vi egentlig er et bedre fotballag enn de. Det blir for mye på deres premisser, både her og i andre omgangen hjemme. Det blir for mye oppi lufta og duellspill. Der er vi litt svakere enn dem, sier Maalen.

– Vi må få ballen ned på bakken og spille mer Rosenborg-fotball. Det krever mot og ferdigheter, og der er vi ikke helt enda. Men jeg er stolt av guttene som står opp i denne trykkokeren og prøver å spille fotball, sier Maalen.

Se oppsummering av alle de norske lagenes kamper fra torsdag:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post