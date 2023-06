Tromsø-supporterne under eliteseriekampen i fotball mellom Tromsø og Bodø/Glimt på Romssa Arena.

«Slaget om Nord-Norge» i 4. runde av fotball-NM

Onsdag kveld ble fjerde runde av NM på herresiden trukket.

Den største karamellen er muligens Bodø/Glimt som tar imot rival Tromsø til «Slaget om Nord-Norge».

Slik ser trekningen ut:

Kjelsås – KFUM Oslo

Stjørdals/Blink – Vålerenga

Raufoss – Viking

Bodø/Glimt – Tromsø

Sogndal – Sarpsborg 08

Molde – Strømsgodset

Brattvåg – Brann

Gjøvik-Lyn – HamKam

Regjerende cupmester Brann fikk en såkalt «drømmetrekning» og skal reise til Sunnmøre for å spille mot Brattvåg fra nivå 3.

Den fjerde runden spilles 28. juni, men det er mulighet for at en eller to av kampene blir spilt dagen etter.

Det var én stor cupbombe i den tredje runden. Brattvåg sendte Haugesund ut av cupen etter å ha snudd kampen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post