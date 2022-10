FAR OG SØNN: Erling Braut Haaland med faren Alfie under en kamp på Skaugum i sommer.

Aftenbladet: Haaland kjøper leilighet på Bryne

Manchester City-stjernen Erling Braut Haaland (22) kjøper en leilighet sentralt på Bryne som har vært familiens lenge.

Aftenbladet skriver at det kommer frem av grunnboken at Haaland betaler 11 millioner kroner for en leilighet på Bryne. Den kjøper han av faren Alfie Haaland, som hele tiden har vært tett på Erlings karriere. Transaksjonen skal ha blitt gjort onsdag.

Alfie kjøpte leiligheten på 140 kvadratmeter tilbake i 2000 og betalte den gang 1,75 millioner kroner. I november 2011 solgte Alfie den videre til sin mor Tone Rasdal for 2,8 millioner, mens Alfie kjøpte den tilbake igjen i fjor høst for 5,85 millioner kroner.

Leiligheten på Bryne ligger sentralt og er ikke langt unna Bryne Stadion, hvor Haaland la grunnlaget for kometkarrieren.

TV 2 skrev tidligere i høst at Haaland hadde kjøpt en villa på 981 kvadratmeter i spanske Marbella. Spanske aviser og tilfeldige i Marbella har ved ulike tilfeller lagt ut bilder av Haaland i Spania.

Haaland er ifølge økonomitidsskriftet Kapital god for 1,1 milliarder. De estimerer en årlig inntekt på 370 millioner kroner.

22-åringen har tatt England med storm etter overgangen fra Borussia Dortmund til Manchester City. Spissen står med 19 mål på de første 12 kampene i lyseblått.

Lørdag klokken 16.00 venter Southampton i Premier League på TV3+ og Viaplay.

