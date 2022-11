Kommentar

Viktig for Solbakken at andre enn Haaland scorer

MATCHVINNER: Ohi Omoijuanfo.

(Irland-Norge 1–2) Det må være godt for landslagssjef Ståle Solbakken at han fikk se et landslag som scoret og vant - også uten Erling Braut Haaland.

Det er lett å bli avhengig av en så sterk målscorer, en av verdens aller beste angrepsspillere. Men samtidig har den siste tiden, igjen, vist at Braut Haaland er sårbar for skader. Og det er ting som tyder på at Solbakken også i fortsettelsen må forberede seg på at enkelte kamper blir uten Norges største stjerne.

Så langt, i Solbakkens to år som landslagssjef, har Haaland mistet fem av 21 kamper - 24 prosent. Og trolig spiller han ikke årets siste kamp, mot Finland på Ullevaal søndag heller. Samtidig hadde han scoret sju av Norges ni mål mot Slovakia, Serbia, Sverige og Slovenia i 2022, så du ser hvor avhengig Norge er av Erling Braut Haaland.

Derfor er det gledelig for Solbakken at andre tråkker fram, med spenst og teft, spesielt så lenge heller ikke Alexander Sørloth var tilgjengelig denne gangen.

Norge sto med kun et mål fra midtstopperne på sine 35 siste landslagsmål, før Leo Skiri Østigård traff perfekt på Martin Ødegaards corner mot Irland torsdag kveld i Dublin.

Og da Jørgen Strand Larsen ikke hadde dagen, da benyttet en innbytter sjansen. Ohi Omoijuanfo var på rett sted til rett tid - og dermed fikk Ståle Solbakken en seier i sin siste bortekamp for året.

Kampen mot Irland var ingen spesielt god kamp av Norge. Men det var viktig øving - Skottland, som Norge skal møte i EM-kvalifisering i 2023, spiller ganske likt som Irland. Sånn sett var det en grei gjennomføring for Solbakken, teamet hans og spillerne, men det er lenge til neste landskamp (etter søndag).

Nøyaktig fire måneder - og i fotball er det veldig lenge.

Men Solbakken fikk noen svar, at Ørjan Håskjold Nyland befestet sin stilling som Norges førstekeeper, at Stefan Strandberg gjør det defensive spillet tryggere, at Leo Skiri Østigård er langt bedre når han har kamper i beina - og at Patrick Berg fort kan gjøre anker-rollen til sin, selv når både Sander Berge og Fredrik Aursnes er tilbake etter skade.

Bare Østigård var bedre enn Berg mot Irland, der Bodøs store sønn lå riktig, balanserte midtbanen, vant baller og strødde pasninger. Berg spilte nok sin beste A-landskamp, han har faktisk slitt litt etter returen til Bodø i høst. Men mot Irland viset han seg fra sin beste side.

Offensivt ble neppe Solbakken så mye klokere. Farten til Ola Solbakken er en dimensjon, og den kan være viktig, men Glimt-vingen gjør for mange feil. Og spørsmålet blir om landslagssjefen har råd til det når alvoret nærmer seg.

Men det gjorde godt med en seier, og følger Ståle Solbakken og gjengen opp med seier mot Finland på Ullevaal søndag, så går 2022 ut med en sterk statistikk: Sju seirer, en uavgjort og to tap.

Bare så synd at det ene tapet kom i den avgjørende hjemmekampen mot Serbia ...