SEIERSGLIS: John Arne Riise smiler på pressekonferansen etter at Avaldsnes beholdt plassen på Norges øverste nivå i fotball lørdag.

Riise ber om hjelp for å unngå ny nedrykksstrid – får ingen garantier

KARMØY (VG) Foran sin neste sesong som Avaldsnes-trener ønsker John Arne Riise (42) å styrke troppen. Men det spørs om klubben hans har råd.

Trenerprofilen diskuterer festlokale med støtteapparat og spillere på parkeringsplassen like utenfor gressbanen lørdag kveld.

Det skal feires.

Solen har lagt seg – og det har også muligens noe av det skyhøye ruset som kom da Riise og Avaldsnes sikret Toppserien-spill i 2023 på høydramatisk vis etter ekstraomganger mot Øvrevoll Hosle.

Men 42-åringen er dedikert til sitt relativt ferske yrke. Planleggingen foran neste sesong starter kommende mandag.

– Vi ligger tre uker bak de andre lagene fordi vi har hatt mistet litt tid (playoffkampene mot Øvrevoll). Vi har navn på blokken. Vi starter på mandag, sier Riise til VG.

– Hvor er det du ønsker Avaldsnes skal være i Toppserien neste år?

– Jeg vil ikke havne i nedrykkskrigen. Det vil jeg ikke ha noe av neste år.

Men for å gjøre det sportslig bedre neste sesong, så har den tidligere Champions League-vinneren noen ønsker til styret i klubben:

– Vi ser etter å forsterke med mer rutine – prøve å få ny midtstopper og ny spiss. Det er planen.

Info Så mye av spilletiden tildeles spillere 21 år eller yngre i de ulike klubbene Avaldsnes: 62 prosent Røa: 45 prosent Stabæk: 45 prosent Rosenborg: 44 prosent Arna-Bjørnar: 42 prosent Lyn: 39 prosent Kolbotn: 33 prosent LSK Kvinner: 28 prosent Brann: 19 prosent Vålerenga: 6 prosent PS: Tallene er fra Europa-toppen via NFF og gjelder spillere som er 21 år eller yngre. Oppdatert før siste serierunde av Toppserien 2022. Vis mer

Mangel på erfarne og rutinerte spillere gjorde at Avaldsnes slet stort i 2022-sesongen. Det er erkjenner Riise selv, som flere ganger i løpet av praten med VG presiserer at han ønsker en etablert midtstopper og målscorer.

– Hva er det du kan tilby til spillere, som dine konkurrenter ikke kan?

– Jeg må selge inn prosjektet og det å trene med meg. Jeg vet hva som kreves for å leve som toppidrettsutøver, hva som skal til for å bli god, og vi har en rå treningshverdag. Jeg må snakke med spillerne jeg har lyst på og selge inn hva jeg står for og hvordan jeg jobber – og jeg håper de blir fristet av det.

Riise kan selge inn så mye han vil, men det er ikke gitt at klubben kan bistå med nødvendig hjelp. Styreleder Hallgeir Broen forteller ikke om en all verden klubbøkonomi til VG.

– Vi må prøve å få det til (å hente stopper og spiss). I dag så vi at vi mangler lederfigurer på de forskjellige lagdelene, sier Avaldsnes’ styreleder til VG.

– Hvor mye må Riise regne med å bruke laget han hadde i år?

– Vi har en matrise som vi fordeler spillerne på som vi bruker i budsjettarbeidet. Da er det sånn at vi gir dem en form for score ut ifra en del forutsetninger og da blir de lønnet ut ifra det på en måte. Hvis vi kjøper inn én erfaren spiller som er relativt dyr å lønne, så blir det færre på mellomsjiktet. Da må vi spare der eventuelt. Da blir det den avveiningen her når du har såpass tight økonomi som vi har, utdyper styrelederen.

TELEFON-SJEKK: Under pressekonferansen tok han seg tiden til å bla gjennom gratulasjonsmeldinger og se på diverse avisfronter prydet av Avaldsnes-seieren. «Vibrerer hele tiden», kunne Riise melde om telefonen.

Broen – som på pressekonferansen hevdet at neste års budsjett ligger på drøyt 13 millioner kroner – forteller at han ikke kan si med sikkerhet at Riise og trenerteamet får hentet inn forsterkninger. Til sammenligning budsjetterte seriemester Brann med 18 millioner før denne sesongen.

– Det er helt avhengig av økonomien og signalene som den sportslige ledelsen gir oss, sier Avaldsnes-lederen.

– Du er ikke bekymret for at styret og trenerteamet kan bli uenige dersom det ikke kommer inn etablerte spillere?

– Nei nei, jeg er ikke noe redd. Vi har en felles forståelse for hvordan ting henger sammen, svarer han.

Riise ser ikke kun fremover, men han ser også tilbake på sitt første år som trener i kvinnefotballen – med playoff sikret på overtid mot Røa påfulgt av to tette kamper mot Øvrevoll Hosle.

INGEN NEDRYKKS-KRIISE LENGER: Flere uker var det mellom den første og andre kampen i playoffduellen mellom Avaldsnes og Øvreoll Hosle. Lørdag kunne treneren juble endelig for seier.

– Du lærer hvordan du motiverer damene. De er så unge at de ikke skal ha det presset på seg.

– Hva er største forskjellen etter et år med Avaldsnes kontra Flint i fjor?

– Du rykker ikke ned, ler han.

Før den festklare mannen åker av sted spør vi hvor han ser for seg om fire år i et ønskescenario:

– Om fire år? Å trene et lag i Eliteserien, svarer Riise før frosne supportere spør om selfie med Toppseriens største profil.