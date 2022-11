Kommentar

Full fyr. Utenfor teltet.

1 / 8 ÅPNINGSSERMONI: Dansere opptrer på Al-Bayt Stadium under åpningssermonien i Qatar. FIFA: President Gianni Infantino taler under åpningssermonien før oppgjøret mellom Qatar og Ecuador. STADION: Fyrverkeri skytes opp fra Al Bayt stadion i Qatar under åpningssermonien. EMIR: Qatars øverste leder, Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thai, vinker til publikum. MASKOT: Mesterskapet i Qatars maskot, La`eeb, under åpningssermonien. SHOW: Åpningssermonien på Al Bayt stadion i Qatar. SHOW: Åpningssermonien på Al Bayt stadion i Qatar. forrige neste fullskjerm ÅPNINGSSERMONI: Dansere opptrer på Al-Bayt Stadium under åpningssermonien i Qatar.

AL KHOR (VG) (Qatar-Ecuador 0–2) Det er ikke så vanlig at et VM i fotball har to åpningskamper. Men ingenting er normalt med dette mesterskapet i Qatar.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Bebyggelsen tar brått slutt idet bussen snirkler seg ut av Doha. Deretter venter sand, stein og absolutt ingenting annet. Lenge.

Om jeg ikke hadde visst bedre, hadde et monumentalt fotballstadion vært noe av det siste jeg hadde ventet å få øye på i ørkenlandskapet.

Men så åpenbarer det seg plutselig på høyre side. «Teltet». Nærmere bestemt «Al Bayt»-stadion i Al Khor, knapt fire knusktørre mil nord for hovedstaden.

Navnet og arkitekturen er inspirert av ««Bait-al-Sha’ar», de mobile hjemmene til beduiner.

Valget er ikke tilfeldig.

Budskapet arrangøren vil sende er at et hjemmet dit er der du føler deg velkommen, og i åpningsseremonien brukes det som et symbol på gjestfrihet. Slik vil Qatar selge inn en historie om fellesskap rundt et mesterskap som har vært så preget av splittelse i forkant.

Bare tiden vil vise om det lykkes. Men det stod i alle fall ikke på innsatsen under den prangende og patosfylte åpningsseremonien, som gjorde alt for å «sette fyr på teltet» foran 67.000 tilskuere.

Rammen på vei inn til arenaen - en kamelparade med ryttere i folkedrakter - skulle også bidra til å få opp stemningen før fotballen overtok.

Men åpningskampen klarte aldri å matche temperaturen rundt det som så langt har foregått uten leggskinn.

Der er frontene så steile at FIFA-president Gianni Infantino valgte sin egen åpningskamp, og det dagen før vertslandet og Ecuador skulle sparke det hele i gang på banen.

Selv dagen derpå er det vrient å fordøye hvor spesiell den monologen var.

Nå er omsider selve turneringen i gang - et mesterskap som er historisk mye omtalt før et eneste spark på ballen var unnagjort.

VILL JUBEL: Ecuador-spillerne feirer 1–0-scoringen.

I Qatars første VM-kamp noen sinne var hjemmelaget underdog i forkant. Og det skulle raskt vise seg at vertene var langt unna å innfri drømmene til sine egne. De hadde rett og slett lite å by på.

Ecuador trodde at de hadde scoret allerede etter et par minutter, men jubelen ble stoppet av VAR. Offside.

Men forskjellen på lagene forble stor, og to scoringer før pause tok litt av luven ut av oppgjøret relativt raskt.

Riktignok gjorde den gule gjengen sitt for å lage liv, i likhet med en svært konsentrert gruppe hjemmefans på motsatt kortside.

Men én kamp ut i mesterskapet er fortsatt mest fyr i det utenomsportslige. Så får de neste dagene vise oss om nerven flyttes mer til det som skjer på banen.

Dobbeltheten som omkranser VM underbygges også av selve den fysiske rammen rundt åpningen.

Historien om Al Bayt er svært forskjellig avhengig av hvem som fortelles og hvordan det gjøres.

En ting som er hevet over tvil, er at selve stadionanlegget er overveldende og visuelt forseggjort. Den øverste delen skal bygges ned og etter planen gjenbrukes et annet sted etter VM.

Arrangøren skal ha ros for at mye fungerte rent praktisk på stadion, da trafikkorken inn til Al Khor omsider var overstått.

Men fortsatt ligger prisen rundt byggingen av gigantanlegget som en klam hånd om det hele. Og da snakker vi om mer enn bare byggekostnaden på 700–800 millioner dollar.

Ifølge Amnesty gikk arbeidere måneder uten lønn, og en egen rapport avdekker ugreie forhold om hvordan «teltet» ble skapt.

Men hvor lenge vil det fortsatt være oppmerksomhet rundt slike sider ved VM-saken? Vil «FIFA unites the world»-budskapet få overta i takt med at prestasjonene på banen stjeler oppmerksomheten?

Det vil trolig i skje i noen grad uansett. I hvilken utstrekning avhenger av flere faktorer.

Vi er såvidt i gang med et mesterskap vi aldri kommer til å glemme. Hva Qatar 2022 først og fremst vil bli husket for, kommer nok til å bli veldig opp til øynene som ser.

På banen har vi sett langt mer minneverdige premierer tidligere. Slik sett ble den ene åpningskampen langt heftigere enn den andre.