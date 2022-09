Ronaldo i gang - sesongens første mål i Manchester United-seier

(Sheriff Tiraspol-Manchester United 0–2) Det er bare en «sheriff» i Chisinau: Cristiano Ronaldo.

37-åringen ankom Moldova som alt annet enn en toppscorer. På syv opptredener for Manchester United i serie og Europa League var han målløs.

Torsdag kveld kom sesongens første for sesongen. Ronaldos 699. klubbmål kom på et straffespark i det 39. minutt. Med mål i Europa League har Ronaldo nå scoret i alle turneringer han har spilt både for klubblag og landslag.

Ronaldo satte ballen midt i målet. Der var det god plass siden keeperen valgte å gå til høyre.

Da hadde Jadon Sancho - vraket til Englands kommende Nations League-kamper - allerede vist klasse og sendt Manchester United i føringen i det 17. minutt.

Sancho ble servert av Christian Eriksen, vendte bort en forsvarer og avsluttet med venstrefoten. Skuddet gikk via stolpen og i mål. Det var 22-åringens tredje for sesongen.

Manchester United, som tapte sin første kamp mot Real Sociedad, trøblet litt i starten i kveld mot Sheriff Tiraspol. Så ble Christian Eriksen mer og mer synlig da han tok over dirigent- og hovmesterrollen.

Etter å ha fått justert seg hadde Manchester United mer eller mindre kontroll på kampen. Ronaldo må vente litt på sin scoring nummer 700. Spissen ble erstattet av Anthony Elanga i 81. minutt.

United så ut til å få litt hjelp av Omonia Nikosia i gruppe E. Så dukket en nordmann opp og sendte Real Sociedad i ledelsen. Innbytter Alexander Sørloth økte til 2–1 i 80. minutt. Dermed topper spanjolene denne gruppen, mens Sheriff Tiraspol og Manchester United begge har tre poeng.