SAGT OPP: Etter to års sportslig og økonomisk opptur har Kjetil Berge (til venstre) blitt sagt opp som daglig leder i Moss Fotballklubb. Her sammen med Steffen Ernemann fra tiden som spiller i Sarpsborg 08. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Fullt kaos i Moss Fotballklubb: Daglig leder sagt opp – spillere slutter i protest

FOTBALL 2018-10-14T19:31:54Z

Én time og et kvarter før lagets kamp mot Grorud lørdag mottok spillende daglig leder, Kjetil Berge (37), sin oppsigelse.

Publisert: 14.10.18 21:31

I kjølvannet har det kommet sterke reaksjoner. Nøkkelspillerne Martin Thømt Jensen og Morten Giæver, som også er ansatt i klubben, har via Moss Avis gitt beskjed om at de ikke ønsker å fortsette som spillere, og at de har sagt opp sine stillinger i klubben.

– Slik det ser ut nå så er ikke Kjetil Berge med videre i Moss Fotballklubb, da er den største delen av grunnlaget for at vi kom til MFK borte, forklarer Giæver til Moss Avis .

Klubbens kaptein, Thomas Klaussen, sier til lokalavisen at han ikke skjønner klubbens grunnlag for å si opp Berge, mens supporterklubben Kråkevingen i gjentatte innlegg på Facebook har uttrykt sin misnøye og uenighet i klubbens beslutning.

Berge ønsker selv ikke å si så mye om situasjonen til VG.

– Jeg har fått mye støtte. det er hyggelig. Selv føler jeg at det har vært to fine år i Moss. Det var en klubb i utfordringer, men jeg føler å ha levert på både sport, økonomi og omdømme, forklarer Berge til VG.

Skal omstrukturere

Berge har vært ansatt i Moss siden 2017, som spiller og daglig leder. Den gang hadde klubben som vant seriegull under Nils Arne Eggens ledelse i 1987, rykket ned til 3. divisjon. Mange år sportslig nedtur med nedrykk fra Eliteserie og 1. divisjon, løp parallelt med ustabil økonomi.

Under Berges tid som daglig leder har klubben rykket opp fra 3. divisjon, og holder seg med god margin i 2. divisjon denne sesongen. Styrets nestleder Klaus H. Hansen forteller at den negative trenden har snudd økonomisk. Ifølge han gikk klubben med et overskudd på cirka 830.000 kroner i fjor, og er på vei mot et nytt solid overskudd for dette året.

37-åringen hadde signalisert til klubben at han ønsker å legge opp etter denne sesongen, men fortsette i en 100-prosentstilling som ansatt.

– Hvorfor velger dere å si opp Kjetil Berge?

– I mange år var klubben dugnadsdrevet. Da vi rykket ned til 3. divisjon ønsket vi å bygge opp en administrasjon. Da kombinerte vi det med å hente inn personer som også kunne bidra på banen. Nå har vi gjort en evaluering, og ser at vi mangler ressurser på det å drive en klubb økonomisk og administrativt, forklarer Hansen til VG.

Berge, Thømt Jensen og Giæver har alle spilt Eliteserie-fotball for Sarpsborg 08.

– Hvorfor mottok Berge oppsigelsen kort tid før han skulle spille kamp mot Grorud?

– Han fikk beskjeden muntlig på et møte fredag, og informerte spillergruppen selv samme kveld. Lørdag forsto vi at mange i lokalmiljøet og lokalpressen var kjent med saken. Vi følte da det var ryddig å levere oppsigelsen så fort som mulig.

– Hva tenker dere om reaksjonene som har kommet?

– Det er ikke unaturlig at supporterklubben synes dette er trist. At to spillere ikke vil fortsette i klubben basert på om en person er ansatt må vi ta til etterretning. Styret ønsker at vi setter oss ned og snakker med spillerne om dette, vi hadde håpet dette skulle bli håndtert internt, og at ikke kommunikasjonen blir tatt via lokalavisen, avslutter Hansen.

Mistenker maktkamp

Journalist i Moss Avis, Helge Kjøniksen, følger klubben tett. Han mener de har håndtert denne situasjonen klønete, og tror også det må ligge noe mer bak oppsigelsen enn det partene sier.

– Jeg har spurt både Berge selv, og Hansen i styret, og de benekter. Men jeg tror dette dreier seg om en maktkamp mellom styreleder og Berge når det kommer til posisjon om det sportslige ansvaret, forklarer Kjøniksen, som påpeker at klubben også må ut på trenerjakt, ettersom det er klart at lagets 25 år gamle trener, Ole Martin Nesselquist ikke blir med videre.

– Hva betyr dette for Moss som fotballklubb?

– Det er trist. Jeg føler klubben sto ved et veiskille. Man kunne valgt veien hvor man satser skikkelig, og med tid tar steget tilbake i norsk toppfotball. Nå er jeg redd de ikke kommer dit, ikke kun på grunn av Berge, men fordi det meste de har bygd opp de siste to årene ser ut til å falle som et korthus, utdyper Moss Avis-journalisten.

– Siste ord neppe sagt i denne saken. Etter min mening vil det eneste riktige være å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling og la medlemmene i klubben bestemme fremtiden, avslutter Kjøniksen.