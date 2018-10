FORNØYD: Landslagskaptein Stefan Johansen (t.v.), som her gratulerer Ole Kristian Selnæs med vinnermålet, er godt fornøyd med Norges prestasjon mot Slovenia. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Kaptein Johansen svarer Rekdal: – Han vil bare skape overskrifter

ULLEVAAL STADION (VG) De norske spillerne kjenner seg ikke igjen i det dystre bildet Kjetil Rekdal maler av prestasjonen i 1–0-seieren over Slovenia.

– Han … Jeg vet ikke. Kjetil Rekdal er vel kjent for å mene mye og vil bare skape overskrifter. Det bryr vi oss ikke så mye om, sier landslagskaptein Stefan Johansen til VG.

Han sier seg på ingen måte enig i den tidligere landslagskapteinens dom etter Norges 1–0-seier over Slovenia i Nations League: «Prestasjonen er urovekkende svak» , konkluderte Rekdal, som nå er Start-trener.

– Jeg synes vi er bunnsolide, først og fremst. Jeg synes ikke vi er urovekkende svak. Vi er bunnsolide, det er det jeg heller ville trukket frem, svarer kaptein Johansen etter Rekdal-utspillene du kan se i dette videoklippet:

– Kjetil får mene hva han vil. Jeg vil ikke kommentere det, sier lagkamerat Joshua King.

Mohamed Elyounoussi svarer kontakt «nei» på spørsmål om han kjenner seg igjen i kritikken fra Rekdal.

– Det føler jeg ikke. Ja, det var upresist i dag, ja, vi har spilt bedre, men det er ingen som fokuserer noe mer på det nå. Det var tre poeng som var målet, og det løste vi, og da er det ingen vits i å bry seg om hvordan vi spiller, sier Southampton-spilleren.

Markus Henriksen fikk seg en blod smell i hodet – her kan du se trønderen beskrive den brutale situasjonen:

Landslagets assistenttrener Per Joar Hansen er heller ikke enig i Rekdals beskrivelser etter 1–0-seieren der Ole Kristian Selnæs – på uventet vis – ble kampens eneste målscorer.

– Det er jeg ikke enig i, for vi må også ta hensyn til hva vi fikk lov til. Det slovenske laget er veldig bra, mange av dem spiller i gode klubber. Vi gjør en solid kamp, synes jeg. Vi må huske at internasjonal fotball er utrolig jevnt. Vi møtte et bra fotballag, slipper nesten ikke til målsjanser, og det er tre poeng som gjelder i disse kampene, sier «Perry».

Lars Lagerbäck byttet ut halvparten av utespillerne som startet i 1–0-tapet mot Bulgaria i september : Sigurd Rosted, Even Hovland, Haitam Aleesami, Ole Selnæs og Tarik Elyounoussi var alle nye fjes i svensken ellever.

Sjefen oppsummerte kampen på følgende vis:

– Det var ikke all verden i 1. omgang, men klart bedre i andre. Vi vant en velfortjent seier.