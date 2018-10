CUPGULL: Sist høst ble Frode Kippe og LSK cupmestere. Det kan de bli i år også. Foto: Gisle Oddstad

Lillestrøm lover ikke Frode Kippe ny kontrakt

Lillestrøm-kaptein Frode Kippe (40) har vært i klubben siden 2002, men det er usikkert om han fortsetter i 2019.

Kontrakten til en av Norges «største klubbspillere» går ut etter sesongen. Per nå er fremtiden hans uavklart.

– Vi er i dialog med Frode. Det er slik det har vært for han de siste årene. Vi må høre litt hva han tenker og hva vi tenker, sier Simon Mesfin, sportssjef i LSK.

Med unntak av fire år i England rundt 2000 har cuphelten fra i fjor spilt for Lillestrøms A-lag siden han var 19 år. Han er oppe i 462 tellende kamper for «Fugla».

– Frode er selvsagt enormt viktig for Lillestrøm. Han har hatt korte kontrakter de siste årene og dette er ikke noe som stresser oss. Vi må se på hans motivasjon, form og klubbens tanker, sier Mesfin.

– Kan det være at Kippe vil fortsette å spille i LSK, men at klubben ikke vil gi han ny kontrakt?

– Det blir hypotetisk å svare på. Vi snakker sammen. Frode er interessert i klubben og har omtanke for klubbens fremtid. Vi har ikke sett for oss noe slike scenarioer og konkludert med svarene ennå, svarer den sportslige lederen.

Her får Kippe to gule kort på to minutter:

Kippe åpen for nytt år

Kippe forteller til VG at fokus er på å berge plassen og at det ikke har vært så mye prat om neste år.

– Akkurat nå føles kroppen veldig bra. Det er ikke noe problem å spille videre, men det er alltid en vurdering som skal tas. Det er absolutt en mulighet å fortsette. Jeg synes det blir gøyere for hver dag som går, sier Kippe.

– Det er ikke noe å si på motivasjon. Jeg nyter fotballen veldig, men vi får ta en opptelling etter sesongen, legger han til.

– Er det aktuelt å fortsette om det skulle bli nedrykk?

– Det har jeg ikke tenkte på. Det får vi eventuelt ta hvis det skjer.

Husker du Frode Kippe «mistet det»?

18-åring eneste stopper foreløpig

Også midtstopperne Marius Amundsen og Stefan Antonijevic er på utgående avtale i klubben.

– Vi byttet trener for ikke så lenge siden og han skal også få sitt ord med i saken her, sier Mesfin.

18 år gamle Erik Tobias Sandberg er den eneste stopperen med LSK-kontrakt for 2019 i øyeblikket.

– Det har jeg ikke så mange kommentarer til. Jeg ser ikke på det som noe ekstraordinær situasjon, sier Mesfin.

Se Donald-kulen til Kippe:

Mye erfaring kan bli borte

Erling Knudtzons avtale med Lillestrøm utløper også. Han er alt klar for Molde. Det betyr at Lillestrøm kan miste sine spillere med mest Eliteserie-erfaring i Kippe, Knudtzon og Amundsen samme vinter.

– Lillestrøm tåler det om de klarer å erstatte dem. Dette er spillere som betyr mye mens de er der og det er klart at Kippe har en stor symbolverdi, men han er ikke uerstattelig. Kippe hadde ikke den statusen når han kom opp og den må andre få muligheten til å bygge også, sier Bengt Eriksen, Eurosport-ekspert.

PS! Også den nye LSK-favoritten Arnór Smarason kan forsvinne etter sesongen.