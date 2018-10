Norge vant – King fortvilte etter kjempemiss

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Bulgaria 1–0) Mohamed Elyounoussi (24) ofret alt for Norge, og ble matchvinner mot Bulgaria i en kamp som også vil huskes lenge for kjempemissen til Joshua King (25).

Vinnermålet kom etter en halvtimes spill. På bakerste stolpe fullførte «Moi» et perfekt norsk angrep med hele 14 trekk som involverte syv spillere – fra start til mål, for å si det sånn.

Sigurd Rosted, Ole Selnæs, Håvard Nordtveit, Omar Elabdellaoui, Markus Henriksen og Tarik Elyounoussi var alle innom ballen før «Moi» – i det 15. – satte 1–0 i nettaket.

Kings kjempemiss

– Helvete altså, jeg skulle ha scoret på den sjansen der. Resten er jeg fornøyd med. Hele laget spiller bra i dag, men den bommen der ødela hele dagen. Hele uken, oppsummerte en oppgitt Joshua King til TV 2.

Han tenkte på missen etter 83 minutter da han bommet på ballen – fire meter unna et vidåpent bulgarsk mål etter at Rosted hadde headet ned et frispark fra «Moi». Han kunne spikret seieren, men Norge tok uansett de tre poengene.

– Det var åpent mål! Den spretter foran meg der. Jeg vet ikke hva jeg tenkte. Jeg burde headet eller brystet den inn, men trodde det kom noen bak meg der. Det er den verste bommen jeg noen gang har gjort, sa King og gliste oppgitt.

Lagerbäcks sterke statistikk

Dermed blir Lars Lagerbäcks fort Ullevaal bare sterkere og sterkere. 10 kamper her på rad uten tap – og syv seirer på rad – er en råsterk statistikk. Og «Moi» har sin del av æren.

24-åringen med 20 landskamper scoret i kveld sitt femte landslagsmål. Samtlige har kommet under Lagerbäck. Svensken tok over landslaget i mars 2017.

Joshua King har også fem mål med Lagerbäck som sjef. Mot Bulgaria i Nations League-kampen i kveld var ikke kruttet tørt hos Bournemouth-spissen. Han fikk to store sjanser i en førsteomgang hvor Norge spilte festfotball og lekte seg med gruppelederen.

Sjansebonanza

Den første var stor. 10 minutter var gått da Ole Selnæs spilte fri Haitam Aleesami med en delikat pasning gjennom Bulgaria-forsvaret. Inne foran mål hadde Joshua King skaffet seg plass. Pasningen var perfekt. Det var ikke avslutningen til King. Fra kort hold blåste han ballen over mål med venstrefoten.

10 minutter senere var det Stefan Johansen som hadde regien. Kapteinen spilte fri Omar Elabdellaoui. På bakerste stolpe kom King. Denne gang var han presset og bommet på avslutningen en snau meter fra mål.

Klikk-klakk

King var langt bedre som tilrettelegger. Som da han med en lekker hælflikk satte opp «Moi». Han rakk å sikte på krysset, men skuddet gikk like utenfor. I 31. minutt ble vi vitne til litt «marokkansk» klikk-klakk mellom Tarik Elyounoussi og Omar Elabdellaoui før «Moi» dukket opp på bakerste stolpe og sendte Norge i føringen.

Etter den førsteomgangen var det fortjent at Norge gikk til pause akkompagnert av stående applaus.

2. omgang ble naturlig nok ikke like fartsfylt. Bulgaria, som ikke var i nærheten av å skape noe i 1. omgang, fikk et par sjanser. Den største var norsk, og «alle sjansers Mor» var det altså King som brente.

Men i kveld spilte det ingen rolle. Norge topper nå sin gruppe i Nations League foran Bulgaria.

Så får det være at målforskjellen kunne og burde vært langt bedre.

