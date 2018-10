I TRØBBEL: Joachim Löw har ledet Tyskland til fem tap i samme kalenderår siden før de ble sammenslått. Foto: JOHN THYS / AFP

Hevder Löw beholder jobben tross katastrofal form

FOTBALL 2018-10-16T17:33:10Z

Til tross for tyskernes svake form i og etter VM, skal landslagssjef Joachim Löw fortsatt sitte trygt - på grunn av mangel på erstattere.

Publisert: 16.10.18 19:33

Det melder tyske Sport1, som skriver at det tyske fotballforbundet (DFB) rett og slett ikke har gode nok alternativer til å kunne sparke treneren.

Tipster gir deg ferske oddstips hver dag - sjekk vår nyeste anbefalinger!

Löw ledet laget til VM-tittelen i 2014, men tyskerne røk ut av sommerens VM i Russland allerede i gruppespillet og ble utspilt med 3–0 av Nederland i helgen som gikk.

Kanalen melder at Löw kommer til beholde jobben selv om laget skulle gå på en smell mot Frankrike i kveld. I tillegg til å mangle en god plan B, ønsker ikke forbundet å lage en kaotisk situasjon.

Internt skal de være mer overrasket over den «katastrofale» formen til enkeltspillere.

Det kaster et nytt lys over uttalelsene til forbundspresident Reinhard Grindel etter ydmykelsen i Amsterdam, da han kom med indirekte støtte til Löw.

– Det var enkelt å se for oss at reisen etter VM også kunne føre med seg tilbakeslag. Derfor er det enda viktigere at vi nå står sammen, både på og av banen, sa han da.

Sjekk den gigantiske Vikinglotto-potten hos Tipster nå

Löw selv fikk spørsmål om sin posisjon etter tapet for Nederland, da van Dijk, Depay og Wijnaldum scoret hvert sitt mål på Manuel Neuer, men svarte avvisende på den nederlandske journalistens spørsmål.

– Det er ikke jeg som skal svare på det, sa han, og svarte «ikke for øyeblikket» på spørsmål om han vurderte å trekke seg.

Senere sa han også at det ikke var «hans jobb å bry seg» om spekulasjonen rundt hans fremtid som «Bundestrainer» for «Die Mannschaft». 58-åringen har ledet laget helt siden VM i 2006 og har fått mye av æren for dets gjenoppstandelse. Kontrakten utløper etter VM i Qatar om fire år, men et nederlag for Frankrike vil trolig sette ytterligere fart på spekulasjonene om han er rett mann til å snu skuta.

VGs tips: Kylian Mbappé scorer

Frankrike kan ta et stort steg mot gruppevinnerstatus med en seier i kveld. Formen viser 10–4–0 på 14 siste kamper. En nøkkelspiller i så måte er Kylian Mbappé (19), som scoret fire mål i VM. Han har fulgt opp den linjen med mål i to av tre landskamper i etterkant - senest på straffe i privatkampen mot Island på torsdag. Og for klubblaget Paris Saint-Germain har han bokført åtte mål så langt.

Det faktum at Tyskland har vist få tegn til å rydde opp i forfallet fra Russland-VM er noe Mbappé kan utnytte. Tenk på at gjestene kun har vunnet tre av tolv siste kamper, og har sluppet inn mål i ti av dem.

Vi tester derfor et målscorerspill på Kylian Mbappé til 2,40 i odds. Spillestopp er kl. 20.40 og TV2 Sport1 viser kampen.





Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.