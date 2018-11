Ronaldo med drømmescoring til ingen nytte – sent selvmål ga Manchester United seieren

FOTBALL 2018-11-07T21:53:10Z

(Juventus – Manchester United 1–2) Cristiano Ronaldo vartet opp med en drømmescoring mot gamleklubben, og så ut til å bli matchvinner. Så våknet Manchester United, og til slutt var det et selvmål av Leonardo Bonucci som ga de røde djevlene seieren.

Publisert: 07.11.18 22:53 Oppdatert: 08.11.18 00:06

Cristiano Ronaldo så ut til å bli den store helten med en drømmescoring i den andre omgangen, men fikk kvelden spolert av en sen snuoperasjon fra Manchester United .

Først utlignet Juan Mata med et vakkert frispark, og ett minutt før full tid var det mye surr i Juventus-boksen etter et Manchester United-frispark som endte med den viktige 1–2-scoringen.

Det så først ut som Paul Pogba ble matchvinner mot sin gamle arbeidsgiver Juventus, men UEFA melder at det var et selvmål av Leonardo Bonucci som fullførte Manchester Uniteds sene snuoperasjon.

Forrige gang de snudde en Champions League -kamp fra tap til seier på fem minutter? Det var en kveld i Barcelona i 1999, da Teddy Sheringham og Ole Gunnar Solskjær ga United seieren i finalen mot Bayern München.

Dermed gikk Ronaldos kveld fra himmel til helvete. Han var overalt, scoret et drømmemål, men det var de røde djevlene som kunne juble til slutt. Ronaldo nølte i hvert fall ikke med å feire etter sin fulltreffer, og benyttet anledningen til å vise frem magemusklene:

Seieren smakte svært godt for Manchester United.

– Det viktigste var å vinne, og det gjorde vi. Jeg ble tatt godt imot av Juventus-fansen, og jeg satte pris på det. Vi møtte et bra lag, og tok tre viktige poeng, sier Pogba etter oppgjøret.

Det var tydelig at seieren betydde mye for José Mourinho, som provoserte Juventus-spillerne ved å feire foran de. Han måtte geleides inn i garderoben av støtteapparatet til Manchester United.

Det ble dermed litt dramatikk etter kampen, men det var nok av det i andre omgang også.

Hadde kontroll – så raknet det

Juventus hadde god kontroll på kampen, både offensivt og defensivt, og før Ronaldos scoring, hadde Sami Khedira et forsøk i stolpen, og Paulo Dybala hadde et skudd i tverrliggeren.

Men så var det Ronaldos tur. Bonucci slo en strøken ball over United-forsvaret, og da ballen kom over hodet til Ronaldo, klemte han til på volley. Skuddet var hardt og godt plassert, og fløy inn bak en forfjamset og sjanseløs David de Gea.

Alle resultater Mesterligaen fotball menn onsdag, gruppespillet 4. runde: Gruppe E: Bayern München (Tyskland) – AEK (Hellas) 2-0 (1-0), Benfica (Portugal) – Ajax (Nederland) 1-1 (1-0). Gruppe F: Lyon (Frankrike) – Hoffenheim (Tyskland) 2-1 (2-0), Manchester C. (England) – Sjakhtar Donetsk (Ukraina) 6-0 (2-0). Gruppe G: CSKA Moskva (Russland) – Roma (Italia) 1-2 (0-1), Viktoria Plzen (Tsjekkia) – Real Madrid (Spania) 0-5 (0-4). Gruppe H: Valencia (Spania) – Young Boys (Sveits) 3-1 (2-1), Juventus (Italia) – Manchester U. (England) 1-2 (0-0).

– Bevegelsen min var bra og jeg fikk et bra treff. Jeg er fornøyd med målet, men vi burde vunnet. Manchester United skapte ikke mye synes jeg. Men så skaper de noe på dødball. Engelske lag ser alltid etter dødballer, men det får vi lære av. Vi har fortsatt god kontroll på gruppen, sier Ronaldo etter kampen.

Han så ut til å bli matchvinner mot gamleklubben, men så våknet altså Manchester United, og fyrte på alle sylindere. Først scoret Juan Mata på et frispark fra 25 meter etter at Paul Pogba hadde blitt lagt i bakken, og deretter var det et selvmål av Bonucci som ble utslagsgivende.

Juan Mata var naturligvis veldig fornøyd etter kampen:

– For noen hyggelige minutter de siste fem minuttene var! Det ble en veldig bra kveld for oss ved å ta tre poeng mot Juventus i Italia. Det er fantastisk, sier Mata i et intervju vist på Viasat etter kampen.

Resultatet betyr at Manchester United er tilbake på 2.-plass i gruppe H, to poeng bak gruppeleder Juventus, og like mange poeng foran Valencia. I neste kamp venter Young Boys hjemme på Old Trafford, før de møter Valencia til en potensiell gruppefinale i heksegryten på Mestalla.