STOLT FORTID: Daværende Fortuna Düsseldorf-spiller Mathis Bolly hopper over Bayern Münchens Luiz Gustavo i et Bundesliga-oppgjør i 2013. Foto: GUENTER SCHIFFMANN / AFP

Bolly har ikke spilt fotball på 1,5 år - får sjansen i Molde

Molde signerer den gamle Bundesliga-spilleren Mathis Bolly (28).

Publisert: 19.02.19 10:11 Oppdatert: 19.02.19 10:42







Det bekrefter Molde-direktør Øystein Neerland på klubbens nettsted.

Den tidligere Lillestrøm-, Fortuna Düsseldorf- og Greuther Fürth-spilleren har skrevet under på en kontrakt ut 2019-sesongen.

Store skadeproblemer

Bolly har slitt voldsomt med skader gjennom karrieren, men får nå altså sjansen i Molde. Han startet syv ligakamper for Greuther Fürth i 2. Bundesliga i 2016/17-sesongen, men har siden vært borte fra fotballen.

I fjor sommer fikk Bolly trene med gamleklubben Lillestrøm. Holmlia-gutten snakket da om de store skadeproblemene sine, og sa at han fortsatt ikke kunne trene for fullt.

– Jeg har vært skadet en stund, hatt operasjon og har ikke spilt kamp på over ett år. Jeg har alltid hatt kontakt med Simon (Mesfin), og han har sagt at jeg er velkommen tilbake hit for å trene. Så det er derfor jeg er. Jeg har fått tilbud om å trene med laget for å få formen tilbake. Da er det hyggelig å benytte seg av det tilbudet, sa Bolly til lsk.no.

28-åringen fra Oslo har også ivoriansk statsborgerskap, og har fem landskamper for Elfenbenskysten. Han drar til Marbella på treningsleir med Molde denne uken.

VG oppdaterer saken.