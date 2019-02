Slik gikk det sist Ronaldo møtte Atlético Madrid

Atlético Madrid har særdeles dårlige erfaringer med Cristiano Ronaldo. Sist han var opp mot dem i Champions League endte det med hattrick for portugiseren.

Nå kommer han på besøk igjen, som Juventus-spiller i Champions Leagues åttendedelsfinale onsdag.

Som Real Madrid-spiller avgjorde Ronaldo den gang semifinalen mer eller mindre i første kamp da vertene vant 3–0 på Santiago Bernabéu.

Først stanget han inn 1–0 i 1. omgang, så økte han til 2–0 på en kanon fra 16 meter og endelig pirket han inn nummer tre fra syv meters hold - midt i mål.

Det var ikke den eneste gangen portugiseren skapte trøbbel for naboklubben i den spanske hovedstaden. Han var et mareritt for Atlético Madrid år etter år. Real Madrid stoppet Atléticos forhåpninger om Champions League-trofe fire sesonger på rad fra 2014 til 2017, to av dem i finalen.

MÅL NUMMER TRE: Jan Oblak går feil vei, og Ronaldo scorer midt i mål fra syv meters hold. Foto: Paul Hanna / X01095

I 2014-finalen fullbyrdet Ronaldo det hele med straffemål til 4–1 i den 120. minutt. Hans feiring med bar overkropp provoserte Atlético Madrid-fansen.

To år senere satte han inn den femte straffen da finalen måtte avgjøres på straffesparkkonkurranse. Så kom altså hattrick-kampen i semifinalen i 2017.

Alt i alt har Cristiano Ronaldo scoret 22 ganger mot Atlético. Frykten er selvfølgelig der at han kan føye til mer på den listen.

– Hans fortid i Real Madrid er selvfølgelig ikke hyggelig for Atlético-fansen. Rivaliseringen er intens i Madrid. Men samtidig har han selvfølgelig stor respekt, sier tidligere manager Radomir Antic til Bleacher Report.

På sosiale medier blir Ronaldos oppvisning mot Atlético Madrid forrige gang han møtte dem i Champions League, trukket fram i disse dager. Men han er ikke noe dårligere denne sesongen:

– Ronaldo er nå både toppscorer og den med flest målgivende i Serie A. Han hadde imidlertid ingen strålende start på 2019. Han avgjorde riktignok med en straffescoring etter en svak kamp mot Lazio, men var ikke spesielt farlig mot Atalanta og Chievo i de andre kampene i januar. Men på de tre kampene etter at Mario Mandzukic har returnert etter skade, har Ronaldo scoret fire mål på tre kamper og serverte tre målgivende, forteller Strive-kommentator Even Braastad, som også er den ene av to karer bak podcasten «Støvelball».

– Mandzukic, som ble hentet fra nettopp Atletico i 2015, og Ronaldo trives ekstremt godt sammen med ham på topp. De har en fortid i hver Madrid-klubb, og det er nettopp de som kan bli avgjørende for Juventus i denne åttendedelsfinalen. De blir nok også ekstra motivert av å møte nettopp Atletico, fortsetter Braastad.

– Ronaldo er nok ekstremt opptatt av å vise at han kan lykkes i Champions League i Juventus, og gjøre som Clarence Seedorf og vinne med tre ulike klubber.

– Etter at vi har dominert i Italia i mange år, kunne en tro at vi hadde nådd vårt maksimum, men takket være Cristiano har vi nå brutt denne grensen. Han har styrket vår arbeidskultur, fordi alle som jobber nært til ham, beundrer ham og prøver å gjøre det samme. Han har overtatt Buffons rolle, sier Giorgio Chiellini i et intervju gjengitt i italienske aviser.

VGs tips: Uavgjort

Begge lag har slått tilbake etter «mini-kriser» i respektive hjemlige ligaer i henholdsvis Spania og Italia.

Juventus vant sin CL-gruppe i høst, mens Atlético Madrid sikret seg andreplass i sin på papiret noe enklere pulje. Tenk på at Torino-gjestene leder hjemlig Serie A med hele 13 poeng, og slik bør ha masser av overskudd til å prestere her.

Tradisjonelt er dette to lag som mestrer kunsten å forsvare seg. Og avansementet behøver ikke å avgjøres i kveld.

Derfor er forslaget vårt uavgjort ved fulltid. Oddsen blir da 2,90, spillefristen er kl. 20.55 og Viasport 1 viser kampen.

