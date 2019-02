DANSK DYNAMITT: Thomas Delaney (t.h.) flyr gjennom luften i en duell med Leipzigs Marcel Sabitzer tidligere i år. Foto: ROBERT MICHAEL / AFP

Roar Stokke: – Rutinen til Tottenham blir avgjørende

Tottenham-Borussia Dortmund er ikke bare en viktig Champions League-kamp. Det er også møte mellom to av Europas største ligaer.

– Tusenkronersspørsmålet er hvor gode toppen i den tyske Bundesliga er i forhold til toppen av La Liga og Premier League , sier Viasat-kommentator Roar Stokke.

Han fastslår at Bundesliga er «fenomenal» som utviklingsarena for yngre spillere. Stokke er også en stor beundrer av Dortmund-sjefen Lucien Favre.

– Sist sesong kom Dortmund 29 poeng bak vinner Bayern München. Den snuoperasjonen som Lucien Favre har foretatt på rekordtid, han har sittet i sjefsstolen for de gule og svarte i et drøyt halvt år, må være en de sterkeste prestasjonene i europeisk toppfotball denne sesongen. Vinner de serien, så er det kanskje den sterkeste, mener Roar Stokke.

– Borussia Dortmund er – per nå – i førersetet i serien, og kan vinne sitt første seriegull siden 2012.

Stokke fastslår at Favre har vist sine egenskaper ved å få det beste ut av to spillere som ikke alltid er så lett å lede: Marco Reus og ikke minst Mario Balotteli (i Nice). Nå har han klart det også med Dortmund.

– Han bruker stjerneskuddet Jadon Sancho i alle kamper, selv om han er bare 18 år. Typisk Favre, er du god nok er du gammel nok ... Kjøpene av Thomas Delaney og ikke minst Axel Witsel – var ren og skjær klokskap. Og igjen får han det beste ut av Marco Reus. Da er Reus i europatoppen om han holder seg skadefri.

Likevel er Stokke usikker på om Dortmund har rutinen til å stå imot når de skal opp mot et så sterkt lag som Tottenham.

– Og er de defensivt dyktige nok? Jeg hadde begge kampene deres mot Atlético Madrid der de storspilte hjemme, men var som er juniorlag i returkampen.

– Tottenham uten Kane og Alli er svekket, men de har et veldig sterkt kollektiv, og i Christian Eriksen og Son har de fortsatt matchvinnere, mener Stokke.

– Over to kamper tror jeg at rutinen til Tottenham blir avgjørende, men toppnivået og scoringshungeren i Dortmund er stor.

Den dårlige nyheten for tyskerne er at kaptein Reus er skadet og uaktuell. Det betyr at unge Sancho må ta et enda større ansvar.

– Sancho kan bli en av de helt store engelske spillerne, om utviklingen fortsetter og beina holdes på det grønne gresset, tror Roar Stokke, som mener at Tottenham-Dortmund er en kamp mellom to trenere som «det er lett å bli glad i».

– Det er to fagmenn i duell, begge kjent for å utvikle spillere, ingen av dem er «quick fix» som raner banken for å kjøpe stjerner.

VG-tips: Tottenham-seier

Champions League , 8-delsfinale, 1. kamp. Tottenham har holdt koken bra tross skader i fleng. Hjemmestatistikken viser nå fire seirer på de fem siste kampene, enda offensive stjerner som Dele Alli og Harry Kane har vært helt eller delvis fraværende. Son Heung-min, tilbake fra Asiamesterskapsspill med Sør-Korea, har vært en viktig mann med scoringer i de tre siste matchene på Wembley. Dortmund leder Bundesliga, men det har kladdet litt i det siste for de gulsvarte med tre strake uavgjorte resultater i serie og cup (straffekonk. i cupen ikke medregnet). Sentrale Marco Reus ble skadet da Dortmund røk ut av cupen mot Bremen. Vi satser på at Spurs drar dette i land. Så vidt.

