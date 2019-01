SLITER: Stefan Johansen er ute i kulden i Fulham. Foto: TONY O'BRIEN / X03815

Kilder til VG: Stefan Johansen på vei til West Bromwich

FOTBALL 2019-01-31T20:17:22Z

Landslagskaptein Stefan Johansen (28) forhandler med Championship-klubben West Bromwich.

Publisert: 31.01.19 21:17

Kilder opplyser til VG at Johansen og hans agent Tore Pedersen befinner seg hos klubben i West Midlands for å forhandle om en låneavtale på Deadline Day.

Foreløpig er ingenting klart, får VG opplyst, men det er grunn til å tro at landslagskapteinen vil få gjennomført låneovergangen i løpet av kvelden.

Sky Sports og TV 2 har også meldt om de samme opplysningene.

Nordtveit aktuell for Fulham

Overgangsvinduet stenger ved midnatt norsk tid. Stefan Johansen har bare startet én kamp for Fulham siden Claudio Ranieri tok over som manager i november, og den siste tiden har han ikke engang vært en del av kamptroppen til London-klubben.

Nå kan han være på vei tilbake til Championship , andre nivå i det engelske ligasystemet der han spilte de to siste sesongene med Fulham. Denne gangen til den nåværende fjerdeplassen West Bromwich.

Johansen er ikke den eneste norske landslagsspilleren som kan være på flyttefot. TV 2 meldte onsdag at Håvard Nordtveit kan være på vei på utlån fra Hoffenheim til nettopp Fulham, klubben hans landslagskollega er i ferd med å forlate.

Omar Elabdellaoui har blitt nevnt i forbindelse med en mulig overgang til Southampton. Backen har ikke besvart VGs henvendelser.

Selnæs-drama

I tillegg er Ole Kristian Selnæs involvert i et pikant overgangsdrama i franske Saint-Étienne. Trønderen skal ifølge den franske storavisen L’Équipe ha forlatt klubbens treningsleir tirsdag ettermiddag i et forsøk på å presse frem en overgang.

Selnæs spilte ikke i Saint-Étiennes 1–1-kamp borte mot Nantes onsdag kveld, og en av hans representanter, den svenske agenten Anders Carlsson, var ifølge VGs opplysninger i et møte med den franske klubben for å diskutere mulighetene for en overgang til kinesiske FC Shenzen.

Saint-Étienne krever angivelig 10 millioner euro for nordmannen, mens kineserne foreløpig kun er villige til å tilby seks millioner.

Det kinesiske overgangsmarkedet er imidlertid åpent frem til den 28. februar, så en Selnæs-overgang trenger ikke nødvendigvis å finne sted torsdag kveld.

Dersom Saint-Étienne klarer å skaffe seg en erstatter for nordmannen før midnatt, vil et salg av Selnæs i februar være mer sannsynlig. Tidligere torsdag signerte den franske klubben midtbanespilleren Youssef Aït Bennasser på lån fra Monaco, men de skal også – ifølge L’Équipe – være nær å signere Bordeaux-spilleren Valentin Vada på lån med et nødskrik.

Det var TV 2 som først omtalte Selnæs’ mulige overgang til Kina. Torsdag var nordmannen tilbake på treningsfeltet til Saint-Étienne, får VG opplyst.

Saken oppdateres!