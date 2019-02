PÅ VEI TIL KINA: Ole Selnæs i aksjon for Saint Etienne mot Guingamp tidligere i år. Foto: DAMIEN MEYER / AFP

Kilder til VG: Ole Selnæs i Kina på medisinsk test

Ole Kristian Selnæs (24) nærmer seg overgang til Shenzhen FC. Etter det VG erfarer er nordmannen allerede i Kina. Trønderen kan tjene nær 100 millioner kroner over tre år.

Den franske sportsavisen L’Equipe meldte først at Selnæs reiser til Kina i kveld for å gjennomføre den medisinske testen for klubben.

Men ifølge VGs opplysninger er trønderen allerede på plass i Kina.

Overgangssummen ligger ifølge L’Équipe på rundt 100 millioner kroner – og det er en lignende sum Selnæs kan få i lønn over tre år.

Det har vært mye ståhei rundt Selnæs’ mulige overgang til Shenzhen etter at han forlot Saint-Étiennes treningsleir i slutten av januar. Nå har han fått tillatelse fra klubbledelsen til å dra til Kina.

VG har gjentatte ganger forsøkt å kontakte Selnæs og flere av hans representanter i agentfirmaet Nordic Sky, men henvendelsene har ikke blitt besvart.

Saint-Étienne-direktør Frédéric Paquet uttalte seg den 1. februar om Selnæs’ «forsvinning» på en pressekonferanse gjengitt av klubben selv på Twitter. Han brukte da ordet «utilgivelig».

– Per dags dato er Selnæs fortsatt Saint-Étienne-spiller. Han har begynt å trene igjen. Vi har gitt klar beskjed om at oppførselen hans mot spillerne, støtteapparatet og hele klubben var utilgivelig, sa Paquet om at nordmannen forlot den franske klubbens treningsleir den 28. januar.

Saint-Étienne-trener Jean-Louis Gasset uttalte seg også om saken:

– Ole Selnæs kom og unnskyldte seg for oppførselen sin. Det var logisk for meg å ta ham med på treningsleir, men spilleren var preget av situasjonen. Jeg vet ikke hva som skjer i fremtiden, men jeg bærer ikke nag.

Det kinesiske overgangsvinduet stenger den 28. februar.