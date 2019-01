SUN DOESN’T SHINE ON TV: Ole Gunnar Solskjær blir ikke å finne på en TV-skjerm nær deg når Manchester United møter Burnley tirsdag kveld. Foto: PETER POWELL / Reuters

Derfor får du ikke se Manchester United-kampen på tirsdag

FOTBALL 2019-01-29T06:27:53Z

Tirsdag jakter Ole Gunnar Solskjær sin niende strake seier som Manchester United-manager - i en kamp som ikke blir vist på norsk TV. Rettighetshaver TV 2 forklarer at de ikke har noen påvirkning på valget.

Publisert: 29.01.19 07:27

– Det er rettighetshaver som velger midtukekampene og vi har ingen mulighet til å påvirke dette, i henhold til avtalen vi har med dem. Vi kan gjøre valg rundt tippekampen klokken 16 på lørdag, men vi må følge BT Sports og Sky Sports ellers, forklarer PR- og mediesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Flere Manchester United -supportere har reagert på at de ikke får se Ole Gunnar Solskjærs jakt på sin niende strake seier etter at han tok over roret på Old Trafford i desember. I stedet er det Newcastles hjemmekamp mot Manchester CIty som blir valgt.

– Vi har vist de aller fleste Manchester United-kampene i det siste, så vi ser ikke på det som et stort problem. Det er mange som vil se Solskjær, men vi har ikke fått så mange tilbakemeldinger på det, sier Dahl.

– Forstår du frustrasjonen til norske United-supportere?

– Jeg tror alle blir frustrert når de ikke får se sitt lag. Alle ønsker å se sitt lag til enhver tid.

TV 2 har vært i hardt vær tidligere i Solskjær-æraen. Før han fikk jobben hadde rettighetshaveren valgt å sende Liverpool på 2. juledag. Men når det ble klart at det ville kollidere med Solskjærs debut på hjemmebane, gjorde de helomvending og fikk sendt kampen åpent på TV 2s hovedkanal .

Bernt Hjørnevik er daglig leder i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb, og forklarer at de har tett dialog med TV 2 om kringkastingen av klubbens kamper.

– Det er selvfølgelig dumt at vi ikke får sett kampen, men det er forståelig at TV 2 ikke har noen påvirkning på dette. I løpet av 38 seriekamper må vi akseptere at andre lag blir prioritert nå og da, sier han.

Like mye forståelse har det ikke vært i den uoffisielle Facebook-fangruppen Red Army Norge, som har drøyt 25 000 medlemmer. Der har mer enn 3000 medlemmer uttrykt sin misnøye med valget.

– Det er fullstendig galskap å sende Newcastle mot Manchester City over kampen til Manchester United. Solskjær kan få sin niende strake seier, og så får ikke det norske publikum se det. Det henger ikke på greip, sier administrator Trond Jordin Jensen.

Premier League. Burnley har vist gryende form i ligaen med tre seirer på de siste fire, men var tilbake til gamle synder i helgens FA-cupkamp mot Man. City. Det endte til slutt med 0–5 i sekken, og nå kommer nok en kamp der laget er store underdogs, det mot Manchester United og Ole Gunnar Solskjær.

Nordmannens eventyr med laget virker ikke å stoppe med det første. Åtte seirer på åtte kamper, sist en svært sterk en i FA-cupen mot Arsenal − og det selv om han roterte på laget. Formspiller Marcus Rashford (a) er forventet å være tilbake fra start mot Burnley. Han har scoret i fem av seks ligakamper under Solskjær, og om det kommer scoringspill på ham, er det verdt en slant.

