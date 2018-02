VILLE HA KBK-SPISS: Molde-trener Ole Gunnar Solskjær ønsket seg Benjamin Stokke. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Solskjær-kritikk i hjembyen: – Under beltestedet

Da Ole Gunnar Solskjær (44) prøvde å lokke til seg Kristiansund-spiss Benjamin Stokke (27), førte det til reaksjoner i hjembyen.

Molde-treneren, som opprinnelig er fra Kristiansund og pendler derfra til jobb, fikk en skyllebøtte av forfatter Aage Sivertsen etter at ryktene om et Stokke-bud begynte å svirre.

– Nå tråkker Solskjær i salaten, skrev Sivertsen innledningsvis i innlegget, som ble publisert på KSU.no .

Sivertsen skrev at det vil være som et «ran» hvis Solskjær skulle kuppe Kristiansunds toppscorer, og at det «aldri vil bli tilgitt».

– Molde kan finne spillere på Stokke sitt nivå andre steder. De trenger ikke hente ham fra KBK. Det er rett og slett et spark under beltestedet. Moldebyen har hersjet med kristiansunderne i årevis. Hvis de nå også kødder med KBK, er punktum satt. Da kan Solskjær like gjerne flytte til Molde, skrev Sivertsen.

Molde-sjef: – Håpløst

Solskjær har ikke ønsket å kommentere kritikken fra hjembyen selv. Daglig leder Øystein Neerland i Molde FK , derimot, har ingenting imot å svare på blogginnlegget.

– Jeg synes det er håpløst av Sivertsen. Jeg forstår at han skriver for å fyre opp, men totalt sett synes jeg vi skal bli flinkere til å bygge broer mellom regionene i Møre og Romsdal, i stedet for å skrive et sånt fjasete innlegg, sier Neerland til VG.

– På generelt grunnlag er det sånn at spillerlogistikk er en sentral del av fotballen. Det må man leve med om man er i toppfotballen. Vi tenker at hvis vi får interesse rundt spillere, så er det fint, for da har vi gjort noe riktig. Kjøp og salg er en del av virksomheten, sier Neerland.

Nå bekrefter Kristiansund-trener Christian Michelsen at klubben mottok flere bud på Stokke, inkludert fra nabobyen.

– Sarpsborg og Odd la inn bud som ikke var i nærheten av det vi mener Benjamin er verdt. Molde la inn et bud som var i nærheten, men vi sa nei, sier Michelsen til Romsdals Budstikke .

Forsvarer Solskjær

KBK-sjefen kjenner Solskjær godt og støtter ikke kritikken fra Sivertsen.

– Ole Gunnar fortjente ikke dette i det hele tatt. Han er hel ved på alle måter og har aldri gjort noe som er negativt for fotballen i Kristiansund, sier Michelsen.

Molde har vært på spissjakt siden de solgte sin islandske profil Björn Bergmann Sigurdarson til russiske FC Rostov . Klubben hentet sin gamle målscorer Chima Chukwu tilbake, men er ikke nødvendigvis ferdighandlet av den grunn.

I tillegg til å ha lagt inn et bud på over tre millioner kroner for Stokke, har Lillestrøms sportssjef Simon Mesfin bekreftet at moldenserne la inn et bud på angrepsspilleren Erling Knudtzon også.

Ifølge Romerikes Blad var Molde-budet på Knudtzon på 2,3 millioner kroner.

– Vi ser på alternative spillere før vinduet stenger. Utover det ikke behov for å kommentere navn eller posisjon, kommenterer Øystein Neerland.