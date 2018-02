DRAMATIKK: Det var høy temperatur under mandagens kamp mellom Wigan og Manchester City. Foto: CARL RECINE

Agüero slipper straff etter basketak – vurderer å gå til sak mot Wigan-supporter

Publisert: 20.02.18 19:28

FOTBALL 2018-02-20T18:28:59Z

Sergio Agüero (29) slipper straff etter Wigan-kampen, og er alt annet enn fornøyd med behandlingen han fikk av en banestormene. Nå vurderer han å gå til sak.

Det er BBC som melder at den argentinske spissens handlinger ikke få noen konsekvenser.

Videobilder fra BBC viste at Manchester City -spissen Sergio Agüero havnet i basketak med en Wigan-supporter som stormet banen etter deres sjokkseier over storklubben .

Det var ventet at Englands fotballforbund ville se på episoden, men FA har nå bestemt seg for å ikke gå videre med saken.

Agüero hevder selv at Wigan-supporteren ropte «suck my dick» og at han ble spyttet på av supporteren, og tirsdag skal han ifølge The Guardian hatt et møte med Manchester Citys juridiske avdeling for å finne ut hvilke alternativ han har.

Wigan har selv gjort det klart at de vil gå i gang med en etterforskning for å finne ut hva som skjedde etter kampen på DW Stadium.

Manchester City og Wigan siktes

Også Pep Guardiola mistet besinnelsen i det britiske medier omtaler som «århundrets sjokk» .

Da Fabian Delph ble vist det røde kortet på tampen av første omgang, havnet han i munnhuggeri med Wigan-sjef Paul Cook, og krangelen de imellom fortsatte i garderoben etter første omgang.

Og nettopp denne episoden kan få konsekvenser.

Ikke for hverken Guardiola eller Cook, men FA har siktet både Manchester City og Wigan for at de ikke klarte å kontrollere spillerne sine etter Delphs røde kort.

Det engelske fotballforbundet har gitt begge klubbene til fredag å svare på siktelsen.