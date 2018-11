SCORET TO: Tromsøs Daniel Berntsens jubler etter Tromsøs første scoring mot Ranheim. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Valakari ønsker å fortsette i Tromsø. Avviser RBK-samtaler

RANHEIMSFJÆRA (VG) (Ranheim - Tromsø 1–2) Daniel Berntsens (25) to mål i første omgang avgjorde den 29. serierundens minst betydningsfulle kamp.

Tromsø-trener Simo Valakari avviser at han er en av kandidatene til den ledige Rosenborg-jobben .

– Nei, jeg har ikke vært i samtaler med Rosenborg. Nei, nei, nei, helt ærlig. Jeg har ikke snakket med dem i det hele tatt. Jeg håper å være Tromsø-trener også neste sesong, hvis ikke styret kaster meg ut, sier han til VG etter å ha slått Ranheim 2–1.

Betydningsløs

To ganger i første omgang skar Daniel Berntsen in fra venstre kant, og avsluttet nådeløst alene med Ranheim-keeper Even Barli.

– Det var ikke en veldig velspilt kamp. Men jeg er glade på spillernes vegne, for vi har vært inne i en tøff periode. Det var godt å vinne, og det var en fin belønning til spillerne. I første omgang var vi veldig gode. Vi havnet mer bakpå i andre omgang, men vi forsvarte målet vårt veldig bra, sier Valakari.

Oppgjøret mellom Ranheim og Tromsø var det minst betydningsfulle oppgjøret i Eliteseriens 29., og nest siste, runde. Ranheim hadde for lengst sikret plassen, og ikke engang teori kunne føre Tromsø ned på kvalifiseringsplass.

– Plassen var allerede sikret, fordi Strømsgodset og Lillestrøm møttes i dag, og da kunne ikke begge de lagene gå forbi oss, sier TIL-sjefen.

– Ikke bekymret

Etter en imponerende vårsesong, er Ranheim det laget som har spilt inn færrest poeng av samtlige eliteserielag etter sommerferien.

– Nei, jeg er ikke bekymret over det. Prestasjonene våre har ikke vært dårlige, men vi har vært dårligere enn på vårsesongen. Sesongen er et maraton, og i vår prestert vi over det alle hadde forventet, så har det jevnet seg litt ut på høsten, sier Ranheim-trener Svein Maalen.

De blå har bare tatt 13 poeng i høst, mot 29 i vår.

Berntsen-dobbel

I sesongens siste kamp på Extra arena, var det bortelaget Tromsø som kom best i gang. Det tok bare åtte minutter før Berntsen løp seg gjennom Ranheim-forsvaret fra venstre ving, og avsluttet perfekt alene med keeper Even Barli.

På sedvanlig vis spilte hjemmelaget seg inn i kampen med korte pasninger og stort ballinnehav, og greide stadig oftere å spille seg gjennom og forbi bortelagets høye press.

Men da hjemmelaget kom stadig nærmere utligning, var det Tromsø - og Berntsen - som slo tilbake, ti minutter før pause.

På nesten akkurat samme måte som på ledermålet, avsluttet Berntsen alene med Barli, etter at Daniel Kvande mistet ballen på klønete vis på egen halvdel.

Comeback

Ingen eliteserielag har kommet oftere tilbake i kamper de har ligget under i. Etter vedvarende press, mange avslutninger og tendenser til godt vingspill, skulle det endelig løsne for hjemmelaget.

Ranheims bestemann, Aleksander Foosnæs, vant igjen ballen rett foran bortelagets mål, og blåste liv i kampen igjen, med sin redusering etter tolv minutter av andre omgang.

Andre omgang ble preget av særdeles mange stopp i spillet, og den etter hvert dalende underholdningsverdien var høyst sannsynlig et resultat av at ingen av lagene hadde spesielt mye å spille for.