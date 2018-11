TUNGE BESKYLDNINGER: Cristiano Ronaldo har fremdeles en voldtektsanklage fra 2009 hengende over seg. Saken etterforskes i Las Vegas. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Nye Ronaldo-opplysninger: Slik ble svarene endret i voldtektsaken

FOTBALL 2018-11-30T18:17:56Z

Mens Cristiano Ronaldo (33) storspiller i Italia, slippes ny og detaljert informasjon fra superstjernens dialog med sine egne advokater.

Publisert: 30.11.18 18:55 Oppdatert: 30.11.18 20:15

Amerikanske Kathryn Mayorga (35) hevder at Ronaldo voldtok henne i leilighet 573066 på Palms Hotel i Las Vegas 13. juni 2009.

Ronaldo benekter hennes versjon på det sterkeste. Han har hele tiden hevdet at samleiet var frivillig.

Tyske Der Spiegel omtalte saken første gang 28. september. Der forklarte Mayorga sin versjon og hvor traumatiserende hendelsen har vært for henne. Tre dager senere annonserte politiet i Las Vegas at etterforskningen av saken skulle åpnes igjen.

Det har vært stille rundt saken de siste ukene, mens Ronaldo herjer på fotballbanen i Juventus.

Der Spiegel omtaler stillheten som «villedende» og understreker at etterforskningen pågår for fullt. Og nå, fredag kveld, legger magasinet frem detaljer om hva Ronaldo, gjennom sine advokater, svarte i en «utspørring» høsten 2009, noen måneder etter den påståtte voldtekten.

Det eksisterer to versjoner av svarene, én fra september og én fra desember. Og de er forskjellige på flere punkter. Mer om det senere i denne saken.

Der Spiegel skriver også at de sitter på et «konfidensielt dokument» der det ifølge magasinet nærmest innrømmes at Ronaldo hadde sex med Kathryn Mayorga mot hennes vilje. Der Spiegel er også i besittelse av «hundrevis av andre tilleggsdokumenter».

Det som er uomtvistelig er at Cristiano Ronaldo betalte Mayorga 375.000 dollar (3,15 millioner kroner) i en utenomrettslig avtale, der det het at hun ikke skal gå offentlig ut med beskyldningene og ikke støtte oppunder etterforskningen.

Mayorgas nye advokat, Leslie Mark Stovall, har åpnet sivilt søksmål mot Juventus-angriperen. Han mener at hennes psykiske tilstand på tidspunktet avtalen ble inngått gjør at taushetserklæringen ikke er gyldig og at den må oppheves. Han mener det eneste formålet var at hun ikke skulle si noe.

– Cristiano Ronaldo benekter ikke at det er kommet til en enighet, men grunnen til dette er i beste fall forvrengt. Det er på ingen måte noen innrømmelse av skyld. Det som skjedde var rett og slett at Cristiano Ronaldo utelukkende fulgte anbefalingen fra sine rådgivere for å få en slutt på de opprivende anklagene mot ham, het det i en uttalelse fra hans danske advokat Peter Christiansen 11. oktober.

Ronaldos advokater har hele tiden prøvd å stoppe enhver omtale av anklagene, og én av dem, Christian Schertz fra Berlin, har gått rettens vei for å få en rettslig kjennelse om at saken ikke kan omtales, uten å lykkes.

Cristiano Ronaldos nye forsvarer i Las Vegas har hevdet at dokumentene Der Spiegel har gjengitt er «stjålet» av hackere, og at «betydningsfulle deler» er «vesentlig endret og/eller fullt og helt forfalsket».

VG har sett dokumentasjonen Der Spiegel baserer historien på. Noe kommer fra dokumentlekkasjen Football Leaks, mens andre deler av informasjonen kommer fra andre kilder.

Et 27 sider langt «svarskjema» står sentralt. De viser hvordan advokatene til Ronaldo kom med to ulike versjoner i løpet av tre måneder.

Rundt en måned etter hendelsen på Palms Hotel fikk Ronaldos London-baserte advokat Simon Smith beskjed om at en amerikansk kvinne beskylder den da Real Madrid-klare fotballstjernen for voldtekt.

I løpet av kort tid ble et team av toppadvokater satt sammen rundt Ronaldo, jurister fra både London, Los Angeles og Las Vegas, i tillegg til den Porto-baserte advokaten Carlos Osorio de Castro, én av Ronaldos aller nærmeste rådgivere .

Spiegel har tidligere fortalt at Ronaldos amerikanske advokater sendte en privatetterforsker til hotellet, som fulgte etter Mayorga, og blant annet noterte ned hennes drikkevaner, at hun stemte på Demokratene og at hun hadde fått noen parkeringsbøter. De ga også Ronaldo kodenavnet «Topher».

En av advokatene bemerker ifølge Spiegel blant annet at det etter hans mening økte Kathryn Mayorgas troverdighet at hun hadde gått til politiet «i løpet av få timer» etter at hun mente seg voldtatt.

Mandag 3. august 2009 opprettet Ronaldos advokat Jay Lavely, med tilholdssted i California, et 41 sider langt PDF-dokument med tittelen «Spørsmål til klienten», viser Spiegels dokumenter. Lavely var fra firmaet Lavely & Singer, kjent for å hjelpe pengesterke kjendiser som Cameron Diaz og Jennifer Aniston.

Lavely sendte spørsmålene til Ronaldo-advokatene Smith og Osorio de Castro, for å få klarhet i hva som skjedde. Samtidig advarte han Ronaldo mot selv å fylle inn svar:

«Det er veldig viktig at hverken klienten, fetteren eller svogeren leverer noe skriftlig, notater eller e-poster, som svar på spørsmålene vi sender deg. Dette bør skje muntlig, enten over telefon eller i personlige møter. Ellers vil alt klienten har skrevet om episoden eller relaterte hendelser kunne offentliggjøres i en juridisk prosess» skrev han i en e-post. Fetteren og svogeren var sammen med ham da den angivelige voldtekten skjedde.

Et dokument viser at dagen etter, 4. august i 2009, klokken 10.21, skrev Ronaldo-rådgiver Osorio de Castro til en person som står fotballstjernen nær: «Når drar CR til USA? Hvordan ser livet hans ut i morgen? Jeg trenger to (!) timer med ham på å svare på dusinvis med spørsmål fra amerikanske advokater om den unge damen. Sorry.»

Flere mailer viser hvordan advokatene diskuterer svarene, oversettelsen til engelsk, og en av meldingene lyder «for øyeblikket er dette bare for dine øyne». En av setningene de var usikre på oversettelsene av var «tok på penisen».

Der Spiegel mener denne ordvekslingen er én av mange indikasjoner som beviser at spørsmål/svar-sekvensen ikke er forfalsket.

En måned senere var intervjuperioden over. Da var svarene samlet inn. En annen advokat, Paulo Rendeiro, jobbet med et dokument som inneholdt alle svarene 9. september. Han gjorde endringer to dager senere, og sendte det så direkte til Osorio de Castro og en annen advokat, Francisco Cortez.

Tilttelen på vedlegget var «Q & A», en engelsk forkortelse for «spørsmål og svar». Svarene er delvis oversatt til engelsk. Resten er på portugisisk.

Deretter gikk det tre måneder, før Ronaldo-rådgiver Osorio de Castro sendte et nytt dokument med endrede svar. På julaften i 2009, klokken 13.55, kom en versjon med tittelen «TQuestionsv2 ENG.doc». Mottakeren var Jay Lavely, en kollega av Lavely, og advokatene Rendeiro og Cortez.

Dokumentet kan ved første øyekast ligne utkastet fra september. Ronaldo har fått kallenavnet «X», mens Mayorga døpes «Ms. C». Spørsmålene er de samme, men svarene er ulike. Det blir tydelig når man sammenlikner de to versjonene som Spiegel gjengir:

SPØRSMÅL : «Hva sa du, og hva sa hun» (dette er spesielt viktig hvis det ble sagt noe om å ha sex eller noe slikt)?

Svar i september : «Hun sa det ikke var riktig å ha sex siden de nettopp hadde møtt hverandre. Men hun tok på penisen min likevel».

Svar i desember : «Hun tok på penisen min».

SPØRSMÅL : «Beskriv i detalj hva som skjedde etter at du hadde fysisk kontakt med Ms. C for første gang og beskriv steg for steg hva som skjedde etter det. All fysisk kontakt som klemming, stryking, kyss, hvordan dere gikk fra å stå til å ligge på sengen, på gulvet eller hva som enn skjedde?»

Her har VG fjernet detaljerte beskrivelser av samleiet/den angivelige voldtekten. Felles for begge versjoner er at det ikke skal ha blitt brukt prevensjon.

Svar i september : «Hun lå på siden i sengen» (…) «5-7 minutter. Hun sa hun ikke ville, men hun gjorde seg selv tilgjengelig. Det var røft hele tiden. Jeg snudde henne og det gikk fort. Kanskje hun fikk noen blåmerker når jeg tok tak i henne» (...) «Men hun fortsatte å si nei. «Ikke gjør det, jeg er ikke som de andre». «Jeg beklaget etterpå».

Svar i desember : «Hun lå i sengen» (. . .) «Det varte i 5-7 minutter. Det var røft. Hun klaget ikke, hun skrek ikke, hun ropte ikke på hjelp eller noe slikt».

SPØRSMÅL : «Hevet Ms. C noen gang stemmen sin, skrek eller ropte?»

Svar i september : «Hun sa «nei» og «stopp» flere ganger.»

Svar i desember : «Nei».

SPØRSMÅL : «Sa Ms. C noe etter at dere hadde seksuell omgang?»

Svar i september : «Etterpå sa hun: «Din drittsekk, du tvang meg. Din idiot. Jeg er ikke som de andre». Jeg sa «beklager».

Svar i desember : «Nei».

Hvorfor skulle Ronaldo innrømme dette overfor advokatene sine? spør Der Spiegel, og mener at svaret kan være at det var for at advokatene trengte å vite så mye som mulig for å legge opp best mulig strategi.

Tre uker etter det siste svarutkastet kom partene frem til forliket på 3,15 millioner kroner.

Der Spiegel skriver at Cristiano Ronaldos advokater gjentatte ganger har truet med rettssak. I forkant av hver eneste omtale av saken har Ronaldo fått rikelig med muligheter til å kommentere, og klargjøre ting, til å avkrefte anklagene eller avdekke dem som usanne, skriver magasinet.

Ronaldo skal aldri ha benyttet seg av denne muligheten. 17. september skrev advokat Christian Schertz: «I denne saken (...) ikke bare krenkes vanlig praksis ved å publisere påstander som ikke er bevist, men dere krenker også min klients intime sfære ved å rapportere detaljer om påståtte hendelser.»

Noe senere sendte han ut en melding til andre medier der han advarte dem mot å sitere Der Spiegel: «Dette er trolig en av de mest alvorlige overtredelsene av personvernet i de siste årene», skrev Ronaldos advokat.

I et rettsnotat fra tingretten i Hamburg, 15. oktober, ble Schertz over telefon informert om at Der Spiegels omtale av Ronaldo «ikke var urettmessig rapportering av påstander som ikke er bevist».