STERKE BAKMENN: Fra venstre tyske Volker Struth, nederlandsk-italienske Mino Raiola og portugisiske Jorge Mendes er alle på «topp 10» på Forbes-listen over 2018 s største fotballagenter. Jim Solbakken (til høyre) er ikke helt der oppe, men han gjør også store penger. Foto: GETTY IMAGES/REUTERS/VG

De «forhatte» agentene: – Suger tonnevis av penger ut av fotballen

FOTBALL 2018-11-18T12:43:07Z

Jorge Mendes har løsnet slipsknuten, kneppet opp den øverste skjorteknappen og tatt en stor slurk av rødvinsglasset.

Publisert: 18.11.18 13:43 Oppdatert: 18.11.18 14:54

Han har liret av seg noen pene ord til Cristiano Ronaldos ti år eldre storebror Hugo og gitt mamma Dolores en inderlig klem. Turen er kommet til kveldens hovedperson.

Jorge Mendes, superagenten, vandrer smilende mot Cristiano Ronaldo, superstjernen.

En strålende blid Ronaldo har samlet familie og nære venner, 14 personer, i en liten Madrid-restaurant. Det er høsten 2014, Real Madrid har slått Barcelona og Lionel Messi 3-1, Ronaldo scoret det første målet på straffe. Scenen er fra filmen «Ronaldo», som kom ut året etter.

Ronaldo ønsker forsamlingen velkommen, tonen er lett og han kommer blant annet inn på Jorge Mendes.

– Han hadde heller ingenting, sier Ronaldo, og snakker om tiden før de møttes. – Han fløy rundt og solgte videokassetter og spilte musikk, slenger han ut.

Jorge Mendes vokste opp i enkle omgivelser i Almada, rett sør for Lisboa. Tidlig i 20-årene fikk han kontrakt som halvprofesjonell spiller nedover i divisjonssystemet. Men Mendes var ikke noe stort talent, og han brukte mer tid på å starte en videobutikk, en strandbar og ikke minst nattklubben Luz do Mor i Caminha, helt på grensen til Spania. Han var ofte diskjockey selv. Mange av gjestene var spillere fra Braga, Porto og Vitória Guimarães.

Da Mendes rundet 30 år, i 1996, hadde en av spillerne fått et tilbud. Deportivo La Coruña ville hente den 22 år gamle Vitória Guimarães-keeperen Nuno Espírito Santo. Han spurte karismatiske Mendes: – Vil du forhandle for meg?

Den unge målmannen visste at Mendes hadde snakketøyet i orden. Nattklubbeieren kjørte 270 kilometer nordover. Etterpå skulle ingenting lenger bli det samme.

– Engasjementet og måten han legger frem argumentene sine på gjør at det er vanskelig å si nei til noe han foreslår, uttalte Deportivo-president Augusto Lendeiro. Han er ikke den siste som har følt det sånn.

21 år senere har Jorge Mendes gjort større penger enn de fleste som lykkes ute på banen. I et kaotisk, uregulert marked stappfullt av penger er det den sterkeste rett som gjelder, og ingen har vært sterkere enn Mendes i dette årtusenet.

Han er elsket av spillerne sine, som mange agenter er, og nærmest hatet av den jevne fotballsupporteren, også som mange agenter er. De er fotballens forhatte menn. Kritikken handler først og fremst om at de ikke tilfører fotballen noe, utelukkende drar penger ut av idretten.

Økonomimagasinet Forbes rangerer Jorge Mendes som verdens nest største sportsagent i 2018, knepent slått av baseballgiganten Scott Boras, og i dette selskapet blir de 37 millionene Jim Solbakken har fått for Mame Biram Dioufs overgang til Stoke, som VG avslørte torsdag , nesten som småpenger å regne.

En rapport fra det europeiske fotballforbundet (UEFA) i januar i år konkluderte med at agenter har tjent 27 milliarder kroner de siste fem årene, et så stort tall at det er vanskelig å fatte. Det betyr nesten 13 prosent provisjon, og totalsummen er den samme som verdens rikeste klubb Manchester United har omsatt for i samme periode.

Med forbehold om at tallet stemmer, så har mellommenn i snitt «stukket av med» 5,4 milliarder kroner i året, og for å sette dette i enda et fotballperspektiv: De 32 lagene i den øverste divisjonen i Norge og Sverige til sammen for litt over tre milliarder i 2017.

Jorge Mendes’ suksess med Nuno Espírito Santo gjorde at han fikk et samarbeid med flere solide spillere, men den nye tilværelsen tok ikke av før Cristiano Ronaldo hadde fløyet inn til Lisboa fra Madeira som liten gutt og utviklet talentet sitt i Sporting Clube de Portugal. I 2001, 16 år gammel, skrev han sin første kontrakt, verdt 16.000 kroner i måneden. Agenten som hjalp ham var den største i Portugal, José Veiga.

Men Veiga sov i timen. Han jobbet allerede for en superstjerne, Luís Figo, og var også innblandet da Zinedine Zidane gikk fra Juventus til Real Madrid for 77 millioner euro i 2001. Ronaldo og hans mor følte at Veiga ikke brydde seg noe særlig. Jorge Mendes oppfattet situasjonen, og fikk arrangert en middag med mor og sønn, samt en kompanjong.

Mendes fikk noen minutter alene med moren, brukte all sin sjarm til å overtale henne, og etterpå skal han ha sagt til forretningspartneren: «Cristiano kommer til å være med oss.»

Den middagen endret livet til Jorge Mendes, og den formet livet til Cristiano Ronaldo.

Under middagen i Ronaldo-filmen sparer ikke Mendes på superlativene:

– Dette er . . . dette er . . . min spesielle sønn. Jeg trenger ikke så mange ord, for han vet hva jeg skal si.

Mendes trenger i hvert fall store ord.

– Jeg er besatt av ham hver dag, men han fortjener det, sier han, stående ved siden av mannen som via Manchester United, Real Madrid og denne sommeren Juventus har skaffet ham et tresifret antall millioner. Mendes er som en skuespiller, gestikulerer med armene, rynker øyenbrynene og kniper sammen ansiktet, for å understreke at dette er noe han virkelig mener.

Cristiano Ronaldo har reist seg, smilende i en enkel genser, mørkeblå caps og diamanter i ørene.

– Jeg skal slåss for deg hver eneste dag. Jeg er stolt av å kunne slåss for deg. Du fortjener det. Du er mye mer enn det jeg noen gang kan gjøre for deg. Jeg kunne gjort dobbelt så mye, det ville fremdeles ikke vært nok til å nå ditt nivå, dine kvaliteter, både menneskelig og sportslig, lovpriser Mendes.

Det er nesten så det blir i overkant for Ronaldo. Men bare nesten. Man kan se at han elsker det, og Mendes vet hva han vil høre.

– Du er et monster, den beste fotballspilleren i verden, ja, den beste idrettsutøveren. Og jeg mener det, avslutter agenten, og folk rundt bordet ler høyt. Forestillingen er over, agenten har gitt alt og kysser Ronaldo på kinnet, mens det ropes: «Oscar! Gi ham en Oscar!»

De første «agentene», eller forhandlere/mellommenn, som det engelske ordet også kan oversettes med, dukket opp allerede i 1880-årene. Det handlet først og fremst om å skaffe spillere til klubbene, men det ble vanskeligere da det i 1901 ble bestemt at ingen spillere fikk forlate en klubb uten at klubben godtok det. Etter 2. verdenskrig ble det stadig flere agenter, men det var først mot slutten av årtusenet bransjen virkelig begynte å vokse i fotballen.

I 1995 fikk agentene fikk en drømmeposisjon. Da fastslo EU-domstolen i den såkalte Bosman-dommen at profesjonelle spillere kunne forlate en klubb, uten kompensasjon, når en kontrakt gikk ut. I den samme perioden økte klubbenes inntekter voldsomt, særlig gjennom opprettelsen av Premier League og gigantiske TV-inntekter. Spillerne krevde sin del av potten, og de trengte forhandlingshjelp.

«Nøkkelen til Mendes’ suksess er at han alltid jobber hardt med detaljene. Han er alltid på fotballspillerens side, han holder det han lover. Han kjøper ting til foreldre, brødre, søstre, en TV, en bil, en leilighet», skriver Guillem Balague i sin bok om Cristiano Ronaldo.

Gjennom sitt selskap GestiFute representerer Mendes de fleste av de beste portugiserne, pluss noen store ikke-portugisere, som brasilianeren Thiago Silva, meksikaneren Rafa Marquez, colombianerne Radamel Falcao og James Rodríguez, argentineren Ángel Di Maria, spanjolen David De Gea og spansk-brasilianske Diego Costa.

Nå har han fått en posisjon som er så sterk at han ikke trenger å gjøre veldig mye før millionene renner inn på en av hans kontoer. For eksempel avslørte Football Leaks at han fikk ni millioner euro, over 80 millioner kroner, da Kylian Mbappé ble solgt fra Monaco til Paris Saint-Germain. Det spekuleres i at det var en belønning for at han var med på å drive opp prisen, som endte på 1,7 milliarder.

– I jobben sin er han best. Han er Cristiano Ronaldo blant agentene, sier Cristiano Ronaldo et annet sted i dokumentaren.

Men presset på 52-åringens forretningsvirksomhet har økt voldsomt de siste årene, ikke minst på grunn av Football Leaks-avsløringene av lønninger, hemmelige klausuler og ikke minst beskyldninger om postkassefirmaer i mange skatteparadis.

«Ronaldo tjener hundrevis av millioner hvert år, og har et helt følge av agenter, skatterådgivere, advokater og akrobatiske regnskapsførere. Prinsippet er at alle euroene han tjener bør ende opp så hele som mulig i en av hans mange bankkontoer», skriver Der Spiegel-journalistene Rafael Buschmann og Michael Wulzinger i boken med navnet «Football Leaks».

De kunne dokumentere at pengene reiser verden rundt, til Panama, Hongkong, Sveits, Bermuda og de britiske jomfruøyene, før de ender opp i en privat bank i Sveits, og Cristiano Ronaldo ble tatt hardt i rettssalen i Madrid. Han var anklaget på fire punkter og ble dømt til to års betinget fengsel og måtte ut med nesten 180 millioner kroner i bot. Men han er ikke den eneste Mendes-klienten som har vært i trøbbel:

Radamel Falcao måtte godta en bot på oppunder 80 millioner kroner fra sin tid i Atlético Madrid. Ángel Di María, Ricardo Carvalho og Fábio Coentrão er også idømt saftige bøter, Di María og Carvalho også betingede fengselsstraffer.

Manchester United-manager José Mourinho, som Mendes har jobbet for hele karrieren, ble først dømt til en straffeskatt på 40 millioner kroner for årene i Real Madrid (2010-13), men etter den første Football Leaks-runden dukket det opp nye opplysninger.

Tilbake til retten med Mourinho, og denne gangen endte det med ytterligere 20 millioner kroner i skatt, pluss at han ble dømt til ett års betinget fengselsstraff.

Det har vært enda flere «Mendes-saker», og i nye kan komme: I forrige uke ble det kjent, via Football Leaks-medienettverket European Investigation Collaborations, at fem europeiske nasjoner har gått sammen i en storstilt granskning av 59 overganger Mendes har vært involvert i de siste årene. Det er tyske Der Spiegel som har fått tak på rundt 70 millioner dokumenter i en enorm datalekkasje, og slått seg sammen med 13 andre europeiske medier, blant dem VG.

En av to managere som er under lupen i denne etterforskningen heter Nuno Espírito Santo, eller bare Nuno, han fra nattklubben i Caminha, den første spilleren Mendes forhandlet for. Nå er han manager i Wolverhampton, og ikke mindre enn seks av spillerne i Premier League-klubben er fra Mendes-stallen. Wolverhampton er eid av den kinesiske finansieringsgiganten Fosun International, som har tette og omstridte forretningsforbindelser med Mendes.

– De er iferd med å styre hele fotballen. De suger tonnevis av penger ut av fotballen. Vi prøver alle å betale dem mindre, de gjør ingenting for fotballen, uttalte West Hams styreformann David Gold om agentene i september. Da ble det kjent at de 20 Premier League-klubbene gikk sammen i et felles opprør for å stoppe «dobbel betaling», at både spiller og klubb må betale agenten.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av avisen The Times var det 541 overganger i Premier League i forrige sesong, i 426 av dem var det agenter som representerte både klubb og spiller. Det gjaldt hver eneste av de 52 overgangene Manchester City var en del av, og nesten alle Arsenal, Liverpool og Manchester United var involvert i.

Brian Mujati (34) heter en rugbyspiller fra Zimbabwe. I fjor sommer var han profesjonell i laget Sale Sharks fra Manchester, og Uniteds managerlegende Alex Ferguson var på besøk. Det ble åpnet for å stille spørsmål.

Mujati ville vite hvordan Ferguson og United kunne slippe Paul Pogba gratis til Juventus da han var 19 år. Nå var Pogba hentet tilbake for nesten én milliard, et av de største nederlagene Ferguson har opplevd i fotballen.

– Hvorfor var det ingen som i det minste anerkjente Paul Pogbas udiskutable talent? Hvorfor var det ingen som så at Paul Pogba ville bli en «100 millioner pund»-spiller? spør han i klippet som ligger ute på YouTube . Man kan nærmest høre at Ferguson, kjent som veldig hissig, begynner å frese og bryskt fyrer løs:

– Paul Pogba? Paul Pogba? Han hadde en elendig agent. En drittsekk.

Hele forsamlingen bryter ut i latter. Klippet kuttes. Ferguson la til at Pogba hadde fått et strålende tilbud, men at agenten Mino Raiola, «drittsekken», hadde overtalt ham til å takke nei.

Raiola kunne neppe brydd seg mindre, og Ferguson ble neppe mindre sint da han fikk vite hva «drittsekken» tjente på Pogbas retur. Ikke bare fikk Raiola betalt av klubb og spiller sommeren 2016, han fikk betalt av begge klubbene, kunne Football Leaks avsløre:

Fra Juventus fikk hans firma Topscore Sports 253 millioner kroner, viser en kontrakt skrevet under av Juventus-direktør Giuseppe Marotta.

Fra Manchester United fikk Raiola 181,2 millioner kroner, gjennom fem forskjellige utbetalinger, frem til september 2020.

Fra Paul Pogba ble 22,3 millioner kroner sendt til Uuniqq Sarl, Raiolas firma i Monaco.

Total utbetaling til agenten : 456,5 millioner norske kroner. Nesten en halv milliard i én lomme, etter én overgang.

Syvspråklige Raiola er kjent for sin nådeløst direkte fremtoning, Fergusons drittsekk-kommentar er nærmest å regne som dagligtale.

I 2004 prøvde agenten å komme i kontakt med den fremadstormende 23 år gamle Ajax-spissen Zlatan Ibrahimovic. Det var ikke så lett, men Raiola hadde allerede brasilianeren Maxwell som en av sine klienter. Maxwell var blitt en nær venn av Zlatan i Ajax, og Raiola spurte om brassen kunne opprette en kontakt mellom dem.

«Han får komme hvis han har noe konkret, ellers er jeg ikke interessert», svarte Zlatan.

«Tell this Zlatan to go and fuck himself», meldte Raiola tilbake.

Han er født i Italia, oppvokst i Nederland, og agenttilværelsen begynte så smått da han la ting til rette for Bryan Roys overgang fra Ajax til Foggia i 1992. Året etter ble han involvert da Dennis Bergkamp gikk fra Ajax til Inter, og utover på 90-tallet fikk han stadig flere spillere i stallen. Virkelig fart i sakene ble det imidlertid ikke før tsjekkeren Pavel Nedved gikk fra Lazio til Juventus i 2001.

Raiola lot seg ikke skremme av den mektige Juventus-presidenten Luciano Moggi, og fikk gjennom kravene: Nedved ble bedre lønnet enn Zinedine Zidane i Real Madrid. Zidane hadde akkurat forlatt Juventus.

Raiola ser ut som en mann du kan lure på om du skylder penger, selv om du aldri har møtt ham. Eller som Zlatan Ibrahimovic skriver om deres første møte i sin biografi: «Hva faen var det som dukket opp? En fyr i jeans og Nike-t-skjorte og den magen, som en av Sopranos-gutta.»

Men de fant hverandre, Zlatan Ibrahimovic likte stilen hans og takket «ja» til agenttilbudet.

Raiolas første replikk: «Da må du gjøre som jeg sier. Du skal selge bilene dine. Du skal selge klokkene dine og begynne å trene tre ganger så hardt. For statistikken din er søppel.»

Som Cristiano Ronaldo for Mendes, så er Zlatan Ibrahimovic den karrieredefinerende mannen for Mino Raiola. Svensken er sendt på rundreise til Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United og til sist Los Angeles Galaxy. Det stinker store penger av alle overgangenee. Raiola har også ansvaret for navn som Romelu Lukaku, Henrikh Mkhitarjan, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma og Blaise Matuidi.

FIFA prøver desperat å gjøre noe med regelverket, ikke minst ble det fortgang etter avsløringene om Mino Raiolas fortjeneste på nesten en halv milliard kroner for én overgang. President Gianni Infantino uttaler stadig at målet er et mer gjennomsiktig system, der det er en maksgrense på overgangssummer og der agenthonorarene begrenses. Det snakkes også om et lønnstak, der bare en viss prosent av klubbens omsetning kan brukes.

I det siste forslaget skal det være snakk om det bør være en maksprovisjon, og både tre og fem prosent er nevnt. Tallene de siste årene altså viser at agentene i snitt stikker av med nesten 13 prosent av potten. Agentene har samlet gitt beskjed om at de har til hensikt å slåss for sin sak, og truer med å ta saken til EU-domstolen hvis det innføres restriksjoner.

Utsikten over Middelhavet er overveldende fra sjette etasje i luksuskomplekset «Sea and Sun» i Tel Aviv. I poloskjorte og bermudashorts tar Pini Zahavi imot en israelsk journalist som samarbeider med European Investigation Collaboration (EIC), «Football Leaks-nettverket» VG er en del av. Det er 10. oktober.

Zahavi var sportsjournalisten som hjalp Avi Cohen fra Maccabi Tel Aviv til Liverpool i 1979 og endte opp som en av de største i bransjen. 75-åringen kalles «Mr. Fixit», og han var med på å fikse tidenes overlegent største fotballhandel, da brasilianske Neymar ble solgt fra Barcelona til Paris Saint-Germain. Football Leaks-dokumentene viser at Zahavi fikk drøyt 100 millioner kroner for den jobben.

– Det er ikke noe sted i internasjonal fotball der jeg ikke har påvirkningskraft, sier han til EIC.

Zahavi stiller svært sjelden opp til intervjuer. Som de fleste agenter er det nesten ikke bilder å finne av dem i internasjonale byråer, med Jorge Mendes og Mino Raiola som et lite unntak, men heller ikke av dem er det mange bilder av. Agentene holder seg i bakgrunnen, de vet at de er omstridte.

Pini Zahavi gjør et unntak fordi han er irritert på spørsmålene om hvordan han skattet av sin Neymar-andel.

– Hvis dere publiserer så mye som ett ord vil jeg dra dere inn i den største rettssaken i historien, truer han.

Men det er vanskelig å komme unna det faktum at kommunikasjonen viser at han ba om at hans andel skulle sendes til et selskap på Malta og et på Kypros, og at det kan se ut som om det handlet om skatt. PSG krevde imidlertid at pengene skulle betales til Zahavi, som en fysisk person, i Israel, samt at han dokumenterte at han ville betale skatt av beløpet.

Zahavi bekrefter etter hvert de fleste av opplysningene, men nekter for at det handlet om skatt:

– Jeg er bare en av de største idiotene på kloden, siden jeg også betaler skatt der (på Kypros). Jeg kunne ha funnet veier utenom, som alle andre gjør, alle disse . . . hva er det man kaller disse landene . . . offshore, sier mannen som opererer som agent gjennom en rekke selskaper med base i skatteparadiser som Irland, Luxembourg, Kypros og Malta. Hans hovedfirma, Gol International Limited, er registrert i Gibraltar, der firmaskatten er lik null.

Pini Zahavi la blant annet la til rette for Roman Abramovitsj’ overtagelse av Chelsea, og han var venn med Alex Ferguson i Manchester United, dit han sendte spillere som Rio Ferdinand, Jaap Stam og Juan Sebastian Veron. United brukte ham ofte som forhandler. I sommer forsøkte Zahavi å selge Robert Lewandowski fra Bayern München til Real Madrid, men det er andre som er iferd med å overta markedsandelene:

Mer anonyme Jonathan Barnett (68) rankes foran Mino Raiola på Forbes’ 2018-liste. Hans selskap Stellar Football styrer butikken til Real Madrids Gareth Bale og mange Premier League-stjerner. Tyske Volker Struth , britisk-iranske Kia Joorabchian og Pep Guardiolas bror, Pere , er også store, og apropos kjente navn; stadig flere fedre dukker opp som agenter og rådgivere, som Jorge Messi, Neymar senior og Wilfried Mbappé.

Gigantiske summer går dermed rett i familiekassen, som de 100 millionene Football Leaks kunne avsløre at Neymars far fikk da sønnen gikk fra Barcelona til PSG.

100 millioner hit og 100 millioner dit . . .

Kilder: thesefotballtimes.com, Forbes Magazine, «Cristiano Ronaldo» av Guillem Balague, «Jag är Zlatan» av David Lagercrantz