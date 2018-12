FØRST PÅ FEST: André Hansen var førstemann av RBK-spillerne på plass på trøndernes egen bankett på Grand Hotel i Oslo sentrum. Foto: Gisle Oddstad

«Oppskrytte» Hansens ønske: Toppklubb i Europa eller RBK

ULLEVAAL (VG) (Rosenborg-Strømsgodset 4-1) Han ble «årets spiller i Eliteserien» og tok «the double» med Rosenborg. Men etter cuptriumfen vil André Hansen (28) helst snakke seg selv litt ned.

Samtidig vedgår han at det kun er toppklubber i Europa som kan få signaturen hans.

– Det må komme tilbud fra et mye høyere nivå enn det norske, ellers ser jeg ikke noe poeng i å reise. Ikke fordi jeg tror at jeg er så veldig god, men fordi det må gi mening å flytte fra familiesituasjonen, advokatfullmektig-jobb og den posisjonen jeg har skapt i Rosenborg over fire år. Det må være noe veldig bra, sier André Hansen til VG.

– Vel så bra i fjor

RBK-keeperen, som bruker Jim Solbakken som agent, har kontrakt med Rosenborg ut 2023-sesongen.

– Snakker vi en om en klubb i de fire-fem største ligaene da?

– Du er ikke så langt unna, nei. Jeg har ikke noe negativt å si om midt på treet-lag i Nederland og Belgia, men det er ikke noe poeng for meg. Da vil jeg heller prøve å spille Europa League med Rosenborg, sier Hansen - som hyller eget lag på denne måten:

Om seg selv sier han:

– Det har vært en god sesong fra start til mål, egentlig. Men jeg prøver å være litt nøktern. Det har blitt mer fokus på min rolle i laget og mine prestasjoner i år, antageligvis fordi vi har slitt litt mer enn vanlig. Vi har sluppet til motstanderne litt oftere, og da blir keeperen mer synlig. Ikke minst i Europa, sier Hansen til VG.

– Ser jeg på tallene, på redningsprosent og de tingene der, så var sesongen i fjor vel så bra, legger han til.

Stoppet Mos

Gull-keeperen var første Rosenborg-spiller på plass på Rosenborgs bankett på Grand Hotel i Oslo søndag kveld.















Spillerne skulle gå sammen inn i selve festlokalet, men Hansen klarte ikke holde seg fra å stikke hodet inn til sponsorer og samarbeidspartnere ved ankomst.

– Er det noe liv her? ropte målvakten til stor jubel fra folkemengden i lokalet.

Sølvtøy og personlige utmerkelser har ikke gått til hodet på 28-åringen, som sto frem for laget sitt da Mustafa Abdellaoue kom mot ham i begynnelsen av annen omgang, på stillingen 2-1 til Rosenborg. Like etterpå la Nicklas Bendtner på til 3-1.

– Jeg tar med meg den, for å si det sånn. Det er i sånne situasjoner det er viktig å stå frem, sier Hansen.

– Avslutningen er egentlig ganske bra, men han gjør en bra redning. Det er tross alt Norges beste keeper, så han tar den, beskriver Mos, som ble snytt for cup-gull, men fikk med seg en cup-goal da han ga Strømsgodset ledelsen i første omgang. Alle målene ser du her:

– Strømsgodset har to-tre målsjanser. Jeg redder to og slipper inn ett mål. Det blir ikke så høy redningsprosent, men du må se på sjansene, beskriver Hansen.

I en varierende og turbulent Rosenborg-sesong, som tross alt ender med «the double», har Hansen vært en å stole på – sammen med cupfinalens beste spiller Birger Meling.

– Det er alltid litt flere lyspunkter enn man skulle tro i en sånn type sesong. Det handler om prestasjonskultur. Og i fotball må du gjøre det over tid. Det er mange her som har vunnet mye, og det er veldig sterkt, beskriver sportslig leder Stig Inge Bjørnebye.