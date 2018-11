BRENNHET: Mustafa Abdellaoue feirer et av sine mange viktige mål for Strømsgodset denne høsten. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Mos var «forbannet» og Sandefjord-aktuell – så reddet han Godset-sesongen

Målene hans har både reddet Strømsgodset fra nedrykk og sendt klubben til cupfinale. Men så sent som i august kunne Mustafa Abdellaoue (30) havnet hos Eliteserie-jumbo Sandefjord.

Mos-agent Stig Lillejord bekrefter til VG at Sandefjord, som nå har rykket ned til OBOS-ligaen, kom med en henvendelse som ble vurdert seriøst av Godset-spissen tett opp mot overgangsfristen i august.

– Til slutt lot det seg ikke materialisere, sier Lillejord.

På den tiden var 30-åringen, som signerte en fireårskontrakt med Strømsgodset i januar, langt fra den spisshelten han har utviklet seg til å bli. Til tross for at han kom fra Aalesund med storscorer-stempel etter 29 seriemål på to sesonger, startet han bare i to av de 19 første seriekampene til drammensklubben. Spissplassen tilhørte Marcus Pedersen.

– Jeg ble skuffet og forbannet, og det var flere grunner til det: Spilletid, formasjon … Det var mye som ble lovet da jeg ble hentet. Det er ikke så lett når man står i det, beskriver Mos til VG noen dager før cupfinalen, som kan snu opp ned på Strømsgodsets turbulente sesong.

– Begynner å tenke litt

– Følte du at klubben sviktet deg?

– Jeg følte det var spesielt. Da jeg ble hentet, var de ganske klare på hvordan de skulle spille, hvordan og hvor mye jeg skulle brukes, alt det der. Men så ble jeg brukt en del som høyrekant, indreløper, litt overalt. Det var ikke det jeg hadde tenkt, og det var ikke det som ble sagt, sier spissen.

Til VG sier Strømsgodsets sportssjef Jostein Flo at «ingen er fornøyd når de ikke får mye spilletid». Han innrømmer at «tanken vår var å variere, å kunne spille med to spisser».

– Men den vanskelige situasjonen vi havnet i, gjorde at vi valgte å spille med én spiss, sier Flo.

– Du kunne dratt i sommer, Mos …

– Til tider er man veldig frustrert og begynner å tenke litt. Jeg har jo lyst til å spille hele tiden. Jeg er ikke fornøyd hvis jeg ikke spiller, det tror jeg ingen er. Jeg må ærlig innrømme at jeg vurderte hvordan jeg skulle klare å sitte på benken hele sesongen, så det får deg til å tenke når det kommer andre klubber som er interessert. Man tar en vurdering på det. Men jeg hadde lyst til å bevise at jeg var god nok til å spille for Godset, sier Abdellaoue.

Det har han nå bevist – med to streker under svaret. I slutten av september begynte mulighetene å dukke opp: Mos sendte Godset til semifinale i cupen på Haugesunds bekostning, med et drømmetreff du kan se i klippet under, og ble tre dager senere matchvinner mot Sarpsborg i serien da Pedersen var suspendert.

Scorer hvert 108. minutt

En skulderskade i oktober markerte slutten på spisskonkurrentens sesong, men også starten på Mos’ maktdemonstrasjon, som har vært direkte avgjørende for å unngå en marerittsesong på Marienlyst.

På de fire siste Godset-kampene har 30-åringen scoret samtlige av klubbens åtte mål: Hat trick i 3–0-seieren mot Lillestrøm i cupsemifinalen, ett mål i 3–1-tapet mot Brann, og to mål i hver av de to 2–2-kampene mot nedrykksrivalene Lillestrøm og Stabæk.

Overtidsmålet hans i Bærum utgjorde forskjellen på trygg plass og nedrykks-kvalik.

– Det er deilig å bevise at man er god nok når man får sjansen. Jeg føler at jeg har fått mindre spilletid enn jeg har fortjent, men det åpnet seg en mulighet for meg, og da visste jeg at jeg hadde det i meg, sier Mos, som har scoret mål hvert 108. minutt i snitt denne sesongen – praktisk talt ett mål for hver hele kamp.

– Som tidligere spiss er jeg veldig imponert over hvor proff og god han var i den perioden han ikke spilte. Og siden han slapp til, har han kanskje vært den beste spissen i Norge, sier Jostein Flo.

Nå vil Mos sette kronen på verket med en matchvinner-scoring i cupfinalen mot Rosenborg på Ullevaal Stadion søndag. Den sendes på NRK klokken 13.00 eller kan følges på VG Live .