Brann-treneren om matchvinneren: – High class!

RANHEIM (VG) (Ranheim-Brann 0–2) Med én scoring i hver omgang avgjorde Steffen Lie Skålevik (25) toppkampen mot Ranheim. Etter kampen ble matchvinneren hyllet - for forsvarsspillet.

Én gang i hver omgang var Brann-spissen på riktig sted til riktig tid da innlegget kom fra høyre kant. Først - med hodet - da Kristoffer Barmen siktet mot bakerste stang. Så - med foten - etter høyreback Teijo Tenistes presise pasning.

– Det er det samme hvem som scorer, men jeg syns det er gøy å score, sier matchvinneren til VG.

«Målsnik»

Scoringene var hans andre og tredje i Eliteserien i 2018. Med dét følger naturlig nok spørsmålet:

– Er du spissen som kan skyte Brann til seriegull?

– Jeg håper det. Som spiss bør man alltid ha ambisjoner om å score flest mulig mål, og i hvert fall komme opp i et tosifret antall. Men det er ikke sikkert laget er avhengig av meg heller. Vi får se hvem som scorer mest til slutt.

Spissen nikker når han får spørsmål om de to målene innenfor fem-meteren er den typen mål han regner med å score flest av.

– Jeg pleier å score sånne «målsnikscoringer», så får vi se om jeg får inn et langskudd etter hvert også. Men det er ikke sikkert, sier han lattermildt.

– For nå skal «gullet hem»?

– En eller annen gang skal gullet hem, men vi får se om vi er gode nok. VI har bare spilt seks kamper, og vi har ikke helt fokus på seriegull enda.

Roses - for forsvarsspillet

Etter 2–0-seieren var Brann-trener Lars Arne Nilsen - naturlig nok - strålende fornøyd med matchvinneren, men overfor VG var treneren mer opptatt av å fremheve Lie Skåleviks defensive ferdigheter, enn de offensive.

– Om han scorer eller ikke betyr ikke så mye for meg. Han gjør en ekstremt viktig jobb for laget. Målene han scorer er fine, men jobben han gjør i pressleddet er ekstremt bra. Han er et pressledd alene. Han løper og springer, og når han scorer mål i tillegg, da er det perfekt, sier Nilsen til VG.

– Han er ingen luksusspiller som bare ligger og lurer. Han er alltid på farten, og er lojal i det defensive. Når han scorer mål i tillegg, da er det «high class».

Langt frem

Brann-supporter Davy Wathne gikk ikke med på VGs forslag om å booke dato til høstens gullbankett i Bergen.

– Nei, nei, nei, nei! Se nå hvilke lag Brann har møtt. Det er langt frem, sier Wathne hoderystende, men legger rosende til.

– Brann har blitt et kollektiv, et lag. De har jobbet med kultur, med samhold, med samhandling, med moral og trygghet. Nå er ikke Brann lenger et lag med en haug stjerner som er mentalt sårbare og faller fra hverandre i motgang.

– Et gullag altså?

– Nei, jeg har ikke tro på at de tar gull, men de kommer til å henge med i toppen.

Byen er Trondheim, men laget er Brann

Etter kampen, som egentlig skulle vært spilt 10. mars, var Ranheim-trener Svein Maalen ingen slagen mann.

– Jeg er lite skuffet. Det å prestere så godt mot et av de beste lagene i landet, i debutsesongen vår i Eliterserien, det syns jeg ikke er noe å skjemmes over. Hadde vi vært svake og tannløse, så hadde det vært noe annet, sier han til VG.

Tapet til tross, Ranheim er fortsatt «best i byen» - ett poeng foran Rosenborg.