Bortebane-forbannelsen brutt for Odd

Publisert: 29.04.18 20:04

MOLDE (VG) (Molde - Odd 0–1) Dag-Eilev Fagermo og hans Odd kunne etter nesten ett år uten borteseier i serien, endelig slippe jubelen løs for tre poeng på bortebane.

Før Odd tok turen til Molde for den 7.serierunden i 2018, hadde laget fra Skien hele 348 dager uten borteseier. Forrige borteseier Odd hadde var nemlig 16.mai-kampen mot FK Haugesund i fjor. Odd-trener Dag-Eilev Fagermo var strålende fornøyd med endelig å ha brutt bortebane-forbannelsen Odd har hatt over seg.

– For at vi skal vinne borte så må vi spille som hjemme. Det gjorde vi i første omgang, som for øvrig var årsbeste av oss. Nøkkelen for oss i dag ble at vi turte å være Odd, smiler Fagermo til VG.

En aktiv Dag-Eilev Fagermo på sidelinjen var tydelig fornøyd med spillerne sine gjennom første omgangen, og roste ofte spillerne i hvitt. At Odd klarte å dra i land seieren søndag kveld bidrar mentalt positivt fremover for Fagermos menn ifølge ham selv.

– Du føler jo at du lykkes, og når vi vinner her så vet vi at vi kan slå hvem som helst. Molde borte er en av de verste bortekampene, og er et topplag, slår Fagermo fast.

– Veldig deilig

Scoringen som gjorde at Skiens-laget kunne ta med seg alle tre poengene hjem igjen var Fredrik Nordkvelle. Markus Kaasa hoppet over ballen etter innlegg av Martin Broberg, og på bakerste stolpe kom Nordkvelle og satte inn det han selv vil kalle et typisk «meg-mål».

– Det var veldig deilig, også var det jo et typisk meg-mål også. Vi har slitt lenge borte, og da var det godt å endelig få seieren. Vi henger litt tauene, og vinner kanskje litt ufortjent men vi holdt unna og det skal vi ha honnør for, smiler 32-åringen

En som ikke var like fornøyd etter kampslutt var Molde-sjef Ole Gunnar Solskjær. Han fikk se Molde tape sin første hjemmekamp for sesongen, og la ikke skjul på at det var skuffende.

– Nei, det er jo den verste følelsen en kan ha. Det å tape fotballkamper er kjedelig og skuffende, sukker han til VG og legger til:

– I dag var vi ikke gode nok til å slå Odd. For at vi skal slå dem, så må vi være mye skarpere enn vi var i dag.

– Skuffende

Elbasan Rashani sendte et skremmeskudd på Aker Stadion etter elleve minutter spilt, og foruten scoringen til Odd var det ellers lite målsjanser å skimte under de første 45 minuttene. Når Fagermo trekker frem omgangen som årsbeste av Skiens-laget, legger Solskjær seg over på den andre enden av skalaen.

– Først omgang er så svak at det føles ut som om det er den verste måten å tape en fotballkamp på. I dag var hvertfall de første 45 minuttene veldig, veldig svake og ikke minst skuffende. Rett og slett kjedelig, konstaterer 45-åringen.

I pausen satte han inn Petter Strand for Thomas Amang, og senere la han om til 4–2–4 etter å ha satt inn Ibrahima Wadji og Daniel Chima Chukwu. Likevel ble det ingen scoringer til hjemmelaget fra rosenes by, som nå ligger seks poeng bak Brann som topper tabellen.