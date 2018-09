Martin Sjögren har tatt Norge til VM uten Ada Hegerberg på laget. Blir det nå tatt nye steg for å løse opp i uenighetene? Foto: Jostein Magnussen

Skal vi bare glemme Hegerberg?

FOTBALL 2018-09-05T10:13:28Z

Hva kan bli den perfekte starten for Lise Klaveness i den nye jobben? Å løse konflikten mellom Norges Fotballforbund og en av verdens beste kvinnelige fotballspillere.

kommentar

Publisert: 05.09.18 12:13

Det er fristende å tenke at gjengen som slo Nederland da det gjaldt som mest, og på fantastisk vis sikret Norge VM-plass, klarer seg så fint på egen hånd at de ikke trenger Ada Hegerberg.

At en spiller som ikke vil være med innenfor rammene forbund og trener setter, bare kan ha det så godt med fransk scoringsbonanza og suksess i Champions League.

Her er det nemlig «sterkere sammen»-mottoet som gjelder.

Og da gjør vi ikke noe mer for å overtale en krevende individualist til å komme tilbake til fellesskapet.

Men denne problemstillingen er ikke fullt så enkel.

For uansett hvordan du vrir og vender på en mangefasettert problemstilling, er følgende et stort problem for norsk fotball:

En av verdens aller, aller beste kvinnelige fotballspillere er norsk. Og hun spiller ikke med flagget på brystet.

Mange vil nå, og kanskje med rette, si at ballen ligger hos Ada Hegerberg selv.

Norges Fotballforbund har forsøkt, hun har sagt nei og da kommer man ikke videre før hun eventuelt tar et initiativ til nye samtaler.

Likevel er det god grunn for forbundet til å ikke gi opp, og kanskje åpner det seg nå opp en ny mulighet?

Uansett hvem som har skylden i hva, og det er i seg selv ikke egentlig så interessant, kan muligens en ny personsammensetning på toppen i NFF skape et annet samtaleklima.

Den påtroppende elitebossen Lise Klaveness har egenskaper som forhåpentligvis kan føre Hegerberg-situasjonen over i et mer konstruktivt spor, enn samtalene som låste seg i forrige runde.

Selvsagt kan ikke Klaveness trylle, og hun hverken kan eller skal tvinge storscoreren tilbake. Men å reise til Frankrike, ta en skikkelig prat med Hegerberg om hvor landet ligger, og om det i det hele tatt er mulig å finne felles grunn, er definitivt verdt et forsøk.

Skulle det være noe som ligner håp her, vil det selvsagt også ligge i potten at Ada Hegerberg må innta en linje der hun kan passe inn i gjengen.

I dag er det åpenbart blandede følelser i landslagsgjengen om hvorvidt man i det hele tatt ønsker å få henne tilbake.

Det er noe som heter «it takes two to tango», og det vil nok måtte svelges noen kameler på mange kanter før spissen synger «Ja, vi elsker igjen».

Er det da bare styrete og bortkastet energi å tenke i disse banene?

Eller er nettopp det å få individualister til å fungere i et kollektiv nettopp det de aller beste idrettslederne makter?

Svaret er vel egentlig ganske klart.

Det er nydelig at Norge er i VM. Men skal vi hevde oss best mulig der, trenger vi at den aller beste spilleren finner veien tilbake til landslaget.

Så enkelt. Så vanskelig. Og en oppgave du slett ikke skal se bort fra at Lise Klaveness kan fikse.